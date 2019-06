Marco Carta scappa a Myconos col fidanzato: beccati in intimità da Chi – Foto

Marco Carta scappa via dall’Italia, il cantante lanciato dalla scuola di Amici vola via insieme al suo fidanzato per dimenticare lo scandalo del furto commesso a Milano

Marco Carta, è uno dei cantanti italiani più apprezzati di sempre. Il giovane, lanciato dalla scuola di Amici di Maria De Filippi e vincitore di Sanremo ha deciso di andare via dall’Italia almeno per un po.

Il cantante infatti in questi giorni è tornato sotto la luce dei riflettori, questa volta non per la sua bravura nel canto e per le sue canzoni, ma per un reato commesso in un negozio di Milano. A quanto pare infatti il cantante, sarebbe stato fermato dalla polizia di Milano per furto aggravato. Il giovane infatti, secondo quanto riportato dalla polizia, avrebbe rubato 6 magliette diel valore di 1200 euro, insieme ad una sua complice, una donna di 53 anni. Tutto però si sarebbe risolto con un processo che ha visto scagionato il cantante in pochissimo tempo.

Marco Carta vola Mykonos con l fidanzato

Marco Carta dopo la bufera del furto, in un noto negozio di Milano, ha deciso di scappare via per un po dall’Italia, rilassandosi sulle bellissime spiagge della Grecia, insieme al suo fidanzato. Ma gli occhi indiscreti dei paparazzi sono ovunque, ed infatti Marco è stato paparazzato insieme al suo compagno in atteggiamenti intimi sulle calde spiagge della Grecia.

A rendere pubbliche le foto è il settimanale Chi che ha sbattuto la foto dei due in prima pagina. Ma a spingersi oltre è stato Tabloit che ha svelato ai più curiosi, il nome del giovane compagno di Marco Carta.

Sirio il fidanzato di Marco Carta

Paparazzati sotto la calda luce del sole di Mykonos, i due ragazzzi Marco Carta e Sirio, hanno deciso di prendersi una piccola pausa lontano dall’Italia. Dopo lo scandalo infatti, Marco ha ben pensato di rilassarsi e non pensare alle conseguenze del gesto compiuto nella città di Milano, rilassandosi tra le braccia del suo compagno Sirio.

Fino a pochi giorni fa, non si conosceva il nome del giovane compagno di Carta, pare infatti che da tempo, il cantante cerchi in tutti i modi di salvaguardare la sua storia con il giovane Sirio, evitando i pettegolezzi del gossip. Ma si sa, il gossip è ovunque e ha seguito i due anche a Myconos dove li ha beccati in atteggiamenti intimi. tra baci, abbracci e carezze, sotto la calda luce del sole di Myconos dimenticando i problemi lasciati in Italia.