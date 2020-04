Marco Carta piange la morte della nonna. Il triste addio su Instagram

La serie di lutti durante la pandemia Covid-19 non si arresta. Ieri anche Elsa Ferrone se n’è andata. La pensionata scomparsa è la nonna del cantante cagliaritano Marco Carta. Il cuore di Elsa Ferrone non ha più retto ai gravi problemi di salute che da anni le davano il tormento.

Ha perso la sua battaglia contro una grave patologia, l’affezionata nonna materna di Marco Carta. Oltre a essere una figura molto presente e amorevole nella vita dell’artista, la signora Elsa Ferrone è stata una vera e propria colonna portante per il 34enne sardo.

Nella sua modesta vita, la nonna del cantante ha creato una solida unità familiare e si è prodigata nel far sentire al nipote l’importanza di essere uniti, soprattutto dinnanzi ai pregiudizi, di fronte ai quali tutti siamo impotenti. Una nonna intraprendente, pronta a fare veramente qualunque cosa per tutti i suoi cari.

La scomparsa di Elsa Ferrone ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita di Marco Carta. Appresa la notizia del decesso della ninna materna, il cantante cagliaritano ha così scritto sul proprio account Instagram:

“È dura lasciarti. Il mio egoismo ti avrebbe voluto per sempre con me, Nonna. Avrei così tante cose da dire per descrivere la tua immensa bellezza ma lascio che chiunque quando guarderà il cielo se ne accorga da sé. Ti amiamo. Buon viaggio Elsina”