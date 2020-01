‘Arriva la condanna dopo il furto’ Marco Carta, il giudice decide: lavori socialmente utili per l’amica

Cos’è successo dopo il furto alla Rinascente a Milano? Lavori socialmente utili per l’amica del cantante, ecco cosa fa oggi

Marco Carta è uno dei cantanti più amati di sempre, torna a parlare del furto a Milano alla Rinascente ecco cosa è successo. Il cantante Marco Carta è tornato sotto la luce dei riflettori, questa volta si parla anche ancora una volta del furto alla Rinascente di Milano.

Marco Carta in tribunale

Il cantante Marco Carta è tornato di nuovo tornato sulla bocca del gossip con la storia del furto alla Rinascente. Il giovane infatti è stato preso dalla polizia il maggio scorso, insieme ad una sua amica all’interno di un negozio della Rinascente. La coppia di amici infatti sarebbero stati accusati di aver rubato delle magliette dal costo poco accessibile a tutti.

I due infatti sarebbero stati ripresi dalle telecamera di sorveglianza e all’uscita del negozio, ha suonato l’allarme. I due infatti sono stati presa in flagrante e accusati di furto.

Marco Carta ecco cosa è successo ad un anno di distanza

I due infatti sono stati accusati di furto, ma Marco in diverse trasmissioni televisive si è sempre proclamato innocente e che tutta la colpa sia stata solo dell’amica Mucas. La donna sarebbe stata accusata dallo stesso cantante di aver nascosto lei le magliette per rubarle.

In realtà la scusa trovata dalla donna è sempre stata quella di voler fare un regalo di compleanno al cantante. Fabiana Muscas 53enne, è stata accusata insieme all’amico Marco di furto.In realtà il cantante è già stato assolto per il reato commesso, mentre la signora pagherà la sua pena, svolgendo lavori per circa 12 mesi, in una Onlus Caritas di Cagliari