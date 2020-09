Marco Carta non resiste e commenta così il coming out di Gabriel Garko

Marco Carta non resiste e commenta così il coming out di Gabriel...

Il coming out di Gabriel Garko, battagliero e importante, ha colpito ed emozionato il mondo dello spettacolo. Numerosi i personaggi di spicco che hanno commentato sui principali network network. Tra questi, il cantante Marco Carta.

Uscire allo scoperto, come riporta la definizione inglese “coming out”. Rivelarsi, o più semplicemente, raccontarsi per ciò che si è realmente e non secondo le imposizioni altrui.

“Dopo anni mi sento libero, ho voglia di vivere la mia vita”. Il coming out di Gabriel Garko è arrivato alla soglia dei cinquanta, con una confessione pubblica in diretta al Grande Fratello Vip 5 di Alfonso Signorini.

Considerato da molti come un sex symbol, l’attore torinese ha deciso di rivelare una volta per tutte la sua verità e mostrarsi al pubblico senza maschere e filtri. Una decisione attuata per gradi ed esplosa fulminea nella casa più spiata d’Italia.

Sebbene il coming out di Gabriel Garko sia arrivato solo nel 2020, dopo tanti anni di no comment e incertezze sulla decisione giusta da prendere, è stato accolto con grandissimo entusiasmo. Ha monopolizzato l’attenzione mediatica, divenendo immediatamente trending topics su Twitter.

Marco Carta commenta il coming out di Gabriel Garko

Aprendosi al pubblico italiano, il quarantottenne piemontese ha ricevuto supporto e incoraggiamento non solo da parte dei fan, ma anche di molti sportivi e vip. Tra questi il cantante Marco Carta.

Su Twitter è giunto il commento del trentacinquenne sardo, che prima di lui ha rivelato di essere omosessuale e da sempre sostiene la comunità LGBT:

“Ogni coming out è bello perché dietro ha la sua storia da raccontare. Bravo Gabriel”

Tuttavia non sono mancate anche molte, moltissime, reazioni di dissenso e condanna. Secondo alcuni utenti dei social network, dietro al coming out di Gabriel Garko potrebbero celarsi biechi interessi economici legati al cachet percepito al Grande Fratello Vip 5.