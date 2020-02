Marco Carta, cicatrice lunga e profonda sull’addome: il cantante si sfoga sui social

Marco Carta, preoccupa i fans, il cantante ha mostrato sui social una brutta cicatrice, il ricordo dell’intervento d’urgenza, ecco cosa è successo

Marco Carta è uno dei cantati più amati di sempre. Il giovane ha ottenuto un grande successo grazie alla sua voce con la partecipazione al talent show di Amici di Maria De Filippi. Il suo successo però è andato ben oltre al talent di Canale Cinque, successivamente infatti il cantante ha partecipato a diversi programmi televisivi come Sanremo e Tale e quale show.

Marco Carta mostra la circatrice

Il giovane cantante è molto attivo sui social ed è proprio come i suoi colleghi che Marco ha deciso di mostrare quello che lui ritiene una cicatrice “simpatica“.

In molti non sanno infatti che Marco Carta circa qualche anno fa, è stato ricoverato d’urgenza in ospedale dove ha subito un intervento. Il giovane infatti ha trovato il coraggio di raccontarlo sui social, di mostrare quella cicatrice di cui si è sempre vergognato.

“Questa cicatrice , non andrà mai via, anche se ho provato a farla diventare la più piccola possibile. Poi ti guardi intorno a ti rendi conto di quanto sia paradossale la bellezza di averne una e poterla raccontare. Ecco: questa è la mia cicatrice simpaticissima”.

Marco Carta intervento d’urgenza

Il cantante infatti ha raccontato che è successo il tutto nel 2018 quando si trovava in treno. Il giovane infatti ha iniziato a sentire forti dolori all’addome, tanto che il capotreno ha dovuto fermare la corsa. Il giovane infatti è stato soccorso da un dottore, ma fortunatamente il giovane sembrava essersi ripreso. Solo il giorno dopo Marco si accorge che i dolori sono aumentati e decide di farsi accompagnare in ospedale:

“Nell’addome c’era una macchia nera gigantesca, mi hanno portato in sala operatoria d’urgenza e mi hanno aperto l’addome con due ganci. Mi miseo 37 punti: l’intestino si era perforato, ma fortunatamente si è riparato da solo, con l’aiuto degli antibiotici”.

Oggi il cantate fortunatamente sta bene e sfoggia con orgoglio la sua piccola cicatrice.