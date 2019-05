Marco Caltagirone pronto a raccontare tutto a Barbara D’Urso: ‘Mi hanno assunto loro come attore’

Mark Caltagirone finalmente parla e non risparmia niente: è stato ingaggiato per fingersi il marito della Prati. Ma da chi? Tutta la verità

Mark Caltagirone è tornato per dire la sua attraverso il suo account Instagram. L’uomo ha ammesso palesemente di essere stato assunto per fingere di essere il futuro marito di Pamela Prati. Con questa confessione, il marcio di questa vicenda viene nuovamente a galla, stavolta in maniera definitiva

Le parole di Mark Caltagirone su Instagram

Il presunto Mark Caltagirone ha rotto il silenzio. Anche lui vuole tutelarsi e prima che venga fatto il suo nome, vuole spiegare qual è stato il suo ruolo e perchè è stato coinvolto nella vicenda, ma soprattutto da chi:

“ Io sono stato ‘ingaggiato’ attraverso un annuncio su Internet dove cercavano un uomo che dovesse “lavorare” da casa attraverso il social Instagram per un tempo determinato, promettendo un guadagno (mai ricevuto) e poi in futuro far parte di un’agenzia (il cui nome non mi è stato mai detto). Il presunto attore che recita il ruolo di Mark ha poi aggiunto:

dovevo solo fingermi ‘Marco Caltagirone’ futuro sposo di Pamy e sponsorizzare aziende. DA queste persone non ricevo più notizie da giorni. E non è tutto…”

Com’era ovvio che fosse, Mark, in questa Instagram Stories, ha taggato sia Barbara che Live-Non è la D’Urso. Chi ha ingaggiato e promesso denaro mai arrivato al presunto Caltagirone? Mark ha deciso di rivelare tutto solo dopo che Pamela ha dichiarato di essere stata “plagiata” e anche lui si dice innocente, in quanto stava solo svolgendo il suo lavoro per, alla fine, ricevere il compenso promesso dai suoi datori di lavoro

Eliana Michelazzo e Donna Pamela sono realmente lontane?

Per il momento non conosciamo la sua identità. Questa vicenda sembra parecchio controversa e, mentre Caltagirone esce ( almeno per un po’) allo scoperto, Eliana Michelazzo dice di trovarsi a Milano, mentre Pamela Perricciolo dovrebbe essere ricoverata al Policlinico Gemelli di Roma per aver assunto una dose massiccia di “pillole”.

Sul web, questa vicenda, è stata soprannominata “Pratiful”. La soap prosegue a ritmo di colpi di scena e si vocifera anche che qualcuno stia pensando di farci una serie Tv ( naturalmente è una notizia ironica, che circola sulle reti senza avere un fondamento reale). Chi sarà davvero “colpevole” delle Prati & Co? Lo scopriremo nelle prossime puntate