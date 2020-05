Che fine ha fatto Marco Bonini, l’attore che interpretava il personaggio di Ferdinando, nella soap opera di successo in onda su Rai 3, Un posto al sole

Scopriamo insieme com’è diventato oggi Marco Bonini!

Il Ferdinando in Un posto al sole

Classe 1972, romano doc, Marco Bonini si appassiona alla recitazione e inizia a dedicarcisi nel 1991. Affianca la sua passione agli studi universitari di Filosofia, dopo di che, nel 1993 debutta al cinema con “Estasi” per la regia di Maria Carmela Cicinnati e Peter Exacoustos.

Bonini si dedica anche a dei progetti in televisione: nel 2011 entra nel cast di Un Posto al Sole, dove interpreta l’affascinante e sensuale tanghero Ferdinando. Bonini, negli stessi anni, appare anche in I liceali 3, Tutti pazzi per amore 3, The Stalker, Smetto quando voglio – Ad honorem (2017) e La Dottoressa Giò (2019).

In Un posto al sole, il personaggio di Ferdinando era quello di un tanghero moro e passionale, che aveva immediatamente attirato le attenzioni di Marina Giordano. Ferdinando aveva stretto un legame anche con Roberto Ferri e Filippo Sartori.

Marco Bonini oggi

Di recente è uscito il libro dell’artista, intitolato “Se ami qualcuno dillo”, edito la Longanesi. La storia dell’opera ruota attorno a un male ereditario, che lega nonno, padre e figlio.

Un romanzo drammatico, focalizzato su una scoperta traumatica, che, come sottolineato da Coming Soon, cambierà il modo di vedere la vita e il rapporto interpersonale e emotivo con il prossimo, svincolando i protagonisti dai dogmi.

Oltre che alla letteratura, Bonino prosegue con la sua carriera nella danza, una passione che non hai mai smesso di coltivare dall’adolescenza.

Oggi e da diversi anni, l’attore è felicemente sposato con la stilista americana Sinne Mutsaers, che ha incontrato casualmente durante un volo di linea per Roma. Dal loro amore sono nati i figli Maya e Orlando.