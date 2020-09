Marco Bocci in costume: lo scatto in barca manda in tilt il web

Marco Bocci in costume: lo scatto in barca manda in tilt il...

L’attore di Romanzo Criminale torna al centro dell’attenzione dei media per uno scatto bollente postato su Instagram che lo mostra in barca

Scopriamo insieme tutti i dettagli relativi alla foto di Marco Bocci che sta spopolando sul web!

Marco Bocci? Una carriera di successi

Marco Bocci è un amatissimo attore italiano, conosciuto soprattutto per aver interpretato il commissario Scialoia nella serie Romanzo Criminale.

Da allora, l’interprete di strada ne ha fatta molta e ha anche sposato la sua metà, Laura Chiatti.

Da poco, Marco Bocci è tornato al centro dell’attenzione mediatica per via di uno scatto che lo ritrae in barca, a petto nudo. La foto in questione ha fatto letteralmente impazzire i fan su Instagram, che lo hanno riempito di complimenti.

La foto clamorosa dell’attore

Nonostante sia sposato da tempo, Marco Bocci rimane ambitissimo e super apprezzato: la sua bellezza e il suo charme sono evidenti.

Proprio per questo motivo, quando l’attore ha postato su Instagram la sua foto a petto nudo in barca, i fan sono impazziti.

Lo scatto è diventato virale e i commenti che accompagnano la foto sono straordinariamente positivi. Bocci è in costume, indossa degli occhiali da sole e un orecchino con un pendente a croce che lo rendono super sexy!

Nel frattempo, scorrendo tra le foto pubblicate dall’attore su Instagram, è possibile ammirarlo mentre indossa quello che sembra essere un camice da infermiere.

Che sia un annuncio di un prossimo film o di una fiction tv in cui torneremo a vederlo protagonista? Per ora è rimane tutto un mistero, ma rimaniamo in attesa di aggiornameti!