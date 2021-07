Una delle coppia più amate del pubblico italiano è in crisi? Le voci sui social troverebbero conferma in un gesto che ha spiazzato tutti.

I due attori che sono sempre molto affiatati sia sui social che fuori, nell’ultimo periodo sarebbero apparsi molto più distaccati agli occhi dei loro follower: scopriamo tutta la verità.

Laura Chiatti e Marco Bocci: è crisi? la verità

La coppia è una delle più amate, un amore sincero e puro che ha stregato milioni di persone.

Purtroppo però, sembra che la magia sia finita.

Si vocifera che Marco Bocci e Laura Chiatti stiano attraversando un periodo di crisi.

Ad alimentare il gossip pare siano stati alcuni movimenti social sospetti.

Loro sono sempre molto attivi su Instagram, spesso condividono dediche o frasi romantiche, ma ultimamente hanno smesso.

Per questo i fan hanno pensato che i due stiano attraversando una crisi matrimoniale non da poco.

Alcuni credono che sia per colpa della gelosia, dato che sul profilo di Marco, sarebbero comparsi dei mi piace da parte di una sua collega.

Poco dopo, i like sembra che siano spariti nel nulla.

Inoltre, il noto attore, per il compleanno di sua moglie, ha condiviso un post molto freddo con scritto solamente un “Happy birthday“, senza nessuna dedica speciale, come solitamente avveniva.

Laura Chiatti: il gesto che ha lasciato tutti a bocca aperta

Il gossip ormai è circolato su tutti i siti più importanti e non si parla d’altro.

Ma sembra che Laura Chiatti avrebbe voluto chiarire la situazione.

L’attrice, infatti, ha pubblicato uno scatto in compagnia del figlio e del marito.

Una foto che ha fatto accendere la speranza ai fan, ma tanti altri credono che questo quadretto familiare non sia segno di riappacificazione.

Inoltre si vocifera che Marco Bocci avrebbe messo like ad alcuni commenti in cui si parlerebbe di una crisi tra la coppia.

Un’estate davvero molto delicata per i due attori, sui social in tantissimi sperano che riescano a risolvere i loro problemi per tornare più forti di prima.

Leggi anche –> Laura Chiatti provata in TV: enormi problemi per la showgirl