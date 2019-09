Marco Bianchi ‘Sono gay’: lo chef della Tv, sposato e con 1 figlia, fa coming out e mostra il fidanzato

Marco Bianchi il noto chef della TV italiana ha fatto coming out, il giovane ha deciso di parlarne in un intervista al Corriere della Sera

Una notizia che ha sconvolto i fan del bravissimo chef Marco Bianchi, il giovane cuoco noto in TV per la sua straordinaria bravura ai fornelli. Marco Bianchi ha deciso finalmente di essere felice e ha deciso di farlo raccontandosi in una piccola intervista al Corriere della Sera.

Marco Bianchi “Sono Gay”

Il giovane cuoco come in molti sanno è sposato ed ha una figlia. Raccontare tutto per il giovane cuoco non è stato semplice, pare infatti che il ragazzo abbia attraversato periodi bui, prima di trovare la sua felicità. Lo stesso Bianchi infatti, racconta la difficoltà che ha riscontrato nel dover accettare la sua omosessualità. Per il giovane infatti non è stato semplice nemmeno raccontarlo alla moglie e alla piccola bambina, avuta dal precedente matrimonio. Una decisione difficile per Marco, ma che oggi lo ha portato finalmente alla felicità.

Marco Bianchi presenta il “suo” Luca

La decisione di fare coming out come racconta Marco non è stata per niente semplice. Lo stesso ha infatti raccontato quanta difficoltà ha dovuto affrontare prima di prendere una decisione cosi forte.

“Sono stato un bambino e un adolescente cicciottello e chiusissimo e perciò bullizzato, che sentiva la confusione di provare affetto per dei maschietti, ma non erano cose di cui si poteva discutere in una famiglia fortemente cattolica, priva di strumenti, in una periferia di Milano, e che forse sentiva di avere in casa un Marco gay, ma trovava più facile istradarmi in una vita da eterosessuale. Come l’ho detto a mia moglie? Una sera, mentre la bimba dormiva, le ho detto “sono omosessuale, lo sono sempre stato, però solo ora ho capito che sto bene con te ma come amico, perché quello che va oltre, probabilmente, è con un uomo”. Il passaggio successivo è stato sperimentare quello che sentivo. Da lì, è arrivato l’incontro con Luca Mi ha abbracciato forte. Era un sogno di vita che si frantumava. È stato un momento in modalità terremoto, come quando hai costruito per anni e tutto, di colpo, viene raso al suolo ed è in polvere. Io mi sentivo in colpa, ma oggi so di aver fatto la scelta giusta»

Una strada che ha portato ad un lieto fine, anche se i pettegolezzi e le ingiurie non sono venute a mancare. Lo stesso infatti si è detto deluso di alcuni commenti che gli sono arrivati sui social.

“non potevi pensarci prima invece di far star male tua moglie e tua figlia?‘

Ma Marco si ritiene abbastanza fortunato e come ha specificato anche durante l’intervista, la sua famiglia ha accettato con grande stupore, il suo coming out e forse è l’unica cosa che realmente conta.