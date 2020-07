Marco Bianchi, chi è il conduttore di Linea Verde Estate?

Chi è Marco Bianchi, il divulgatore scientifico impegnato nella conduzione di Linea Verde Estate in compagnia di Angela Rafanelli, scopriamo tutto su di lui

Scopriamo insieme tutti i segreti di Marco Bianchi, dal percorso professionale alla vita privata!

Chi è Marco Bianchi

Nasce il 22 Settembre del 1978 a Milano. Si diploma presso l’IRCSS, l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, come tecnico di ricerca biomedica. Comincia a lavorare presso l’IFOM, Istituto di Oncologia Molecolare di Milano, dopo di che, nel 2008, diventa divulgatore scientifico per la fondazione Umberto Veronesi.

Inizia a scrivere i propri libri di cucina salutare e, durante una presentazione di un suo lavoro editoriale, riceve la prima proposta per un programma tv. La sua è un’alimentazione principalmente vegetariana: utilizza cibi integrali, elimina lo zucchero, la carne per ragioni etiche e ambientali, ma include il pesce.

Nel corso degli anni, Bianchi è stato ospite di numerosi programmi, tra cui Geo e Geo, Detto fatto e La prova del cuoco. Oltre ad essere chef e divulgatore, gira l’Italia con l’obiettivo di sensibilizzare gli italiani su temi importanti e spesso sottovalutati, come la prevenzione del tumore al testicolo.

Da quest’anno, Marco sarà il nuovo conduttore della trasmissione Linea Verde Estate, assieme ad Angela Rafanelli. Il divulgatore si è detto emozionatissimo per questa avventura, che ha definito fantastica in quanto lo porterà in giro per l’Italia alla scoperta dei suoi tesori, le sue eccellenze agricole ed enogastronomiche.

Vita privata e curiosità

Non si hanno molte notizie relative alla vita privata del divulgatore scientifico. Per quanto riguarda la vita sentimentale dell’uomo, Bianchi è stato sposato per 9 anni con Veruska Formelli. Dal matrimonio tra i due è nata anche la loro unica figlia, Vivienne.

Dopo la rottura con la donna, Marco inizia una relazione con l’influencer e coach dell’ordine Luca Guidara, facendo anche coming out.