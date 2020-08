Marco Baldini con ‘le pezze al cul*’: senza soldi ma rifiuta 3 programmi

Marco Baldini si è raccontato nel corso di una diretta tenuta su Facebook. Il conduttore radiofonico ha parlato dei suoi progetti, dei rifiuti di conduzione e dei suoi sogni.

Nel corso di una diretta social, come riporta Blogo, Marco Baldini ha raccontato di aver ricevuto delle proposte di conduzione televisiva, alcune delle quali molto importanti.

Il presentatore, però, ha rivelato di averle rifiutate, perché non erano nelle sue corde e non lo avrebbero divertito.

Baldini ha infatti dichiarato:

“Se adesso devo fare un programma dove mi rompo i cogli*ni, preferisco rimanere come sto, con le pezze al cul*, senza andare in televisione a fare cose che non mi divertono.”