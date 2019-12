Chi è Marco Bacini, l’imprenditore inserito nel mondo della moda che ha fatto breccia nel cuore della conduttrice Federica Panicucci

Scopriamo tutti i segreti di Marco Bacini, il nuovo compagno di Federica Panicucci, e dei figli della celebre conduttrice Mediaset.

Chi è Marco Bacini

Nasce a Milano, il 22 novembre del 1976, sotto il segno dello Scorpione.

L’uomo è un imprenditore del mondo della moda, che possiede il marchio di moda Rude is cool, il quale conta svariati negozi in giro per il mondo. Nel corso della sua carriera, collabora con moltissimi personaggi dello spettacolo, Chiara Ferragni.

Con Federica Panicucci lancia il marchio di t-shirt Let’s Bubble e il successivo franchising. I due si incontrano per la prima volta proprio in occasione del progetto lavorativo e da quel momento non riescono più a separarsi.

La coppia è ormai unita da anni, anche se solo in quest’ultimo periodo stanno uscendo allo scoperto. I due sono, infatti, molto riservati per quanto riguarda le loro vite private, ma vogliono comunque condividere con il pubblico la gioia che ha portato il loro amore.

Federica Panicucci e Marco Bacini hanno intenzione di convolare a nozze. La coppia ha superato la prova del nove attraversando alcuni periodi difficili che l’hanno consolidata. Uno di questi è il periodo relativo alla malattia e alla morte della Panicucci, durante cui Marco le è stato sempre molto vicino.

Bacini ha fatto in tempo a conoscere il padre della nota conduttrice, che stravedeva per il nuovo compagno della figlia.

Chi sono i figli di Federica Panicucci

Federica Panicucci è stata impegnata sentimentalmente per molti anni con il Dj Marco Fargetta. I due si fidanzano nel lontano 1995 e si sposano nel 2006.

Da questa relazione duratura nascono due figli, gli unici di Federica Panicucci: si tratta di Sofia Fargetta, 14 anni, nata nel 2005, e di Mattia Fargetta, 12 anni, nato nel 2007.