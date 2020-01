Marco Arata, chi è il musicista e youtuber: carriera, vita privata e fidanzata

Chi è Marco Arata, il polistrumentista italiano conosciuto come Mark The Hammer, diventato famoso grazie a Youtube, che oggi è il chitarrista del celebre J-Ax

Scopriamo tutti i segreti di Marco Arata, il noto cantante e musicista famoso su Youtube.

Chi è Marco Arata

Marco Arata è un noto youtuber e anche musicista e chitarrista di J-Ax. Noto al grande pubblico come Mark The Hammer, a partire dal 2018 ha grande successo grazie ai suoi video.

Nasce a Genova l’1 gennaio, dove comincia a coltivare la sua passione per il canto e a studiare pianoforte all’età di otto anni. Il suo primo video caricato su Youtube, come one-man band, è del 2007.

Classe 1986, oggi ha 375mila iscritti al suo canale Youtube, dove carica ogni lunedì un video. Mark si occupa di sfornare tutorial ironici sulla creazione di canzoni, ma senza avere alcun talento, come ricorda egli stesso nella sua descrizione sul canale Youtube.

Tra i suoi pezzi più famosi c’è la cover metal della sigla di Dragon Ball Z: la vera svolta arriva, però, nel 2015, quando realizza la cover di Uno di quei giorni di J-Ax, l’ex leader degli Articolo 31 che la sente e decide di contattarlo.

Da quel momento in poi Mark diventerà il chitarrista ufficiale nel successivo tour di J-Ax. Dopo due anni di tour, nel 2017, Mark The Hammer si concentra nuovamente sul suo canale Youtube, ottenendo un successo davvero inaspettato.

I suoi tutorial diventano virali, portandolo a essere uno dei fenomeni mediatici più conosciuti dal giovane pubblico, soprattutto tra quello appassionato di musica. Ultimamente, collabora anche con Giorgio Vanni per la creazione della sigla di “Adrian“.

Nel 2020 è ospite della quarta puntata de La pupa e il secchione e viceversa, reality show condotto da Paolo Ruffini.

Vita privata e curiosità

Non si hanno molte notizie sulla vita privata di Mark The Hammer. Per quanto riguarda le sue relazioni sentimentali, sembrerebbe essere impegnato con l’attrice e modella Malah Cola, che pubblica vari scatti sui social che la ritraggono in compagnia del polistrumentista.