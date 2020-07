Marcello Cirillo attacca ancora Giancarlo Magalli “E’ cattivo”

Marcello Cirillo torna ad attaccare nuovamente Giancarlo Magalli: “E’ cattivo”. Il pesante litigio e molto altro.

Marcello Cirillo in una nuova intervista torna ad attaccare Giancarlo Magalli. Possiamo leggere quanto detto sull’ultimo settimanale Nuovo, dove parla litigio pesante tra i due conduttori. Magalli ha parlato con DavideMaggio.it, ironizzando sul motivo reale per cui Cirillo non lavorerebbe più.

La risposta di Marcello Cirillo

Marcello Cirillo ha risposto senza troppi peli sulla lingua a Magalli usando la rivista diretta da Riccardo Signoretti,:

“E’ cattivo non solo nei nostri confronti, ma anche con se stesso…Questa battuta se la poteva risparmiare: da quando non lavoro con lui ho fatto Pechino Express, Quelli che il calcio e ho anche un’accademia musicale…”

Ha concluso lanciando una frecciatina a Magalli, dicendo che probabilmente è convinto che si lavori solo a I Fatti Vostri.

Un’opinione schietta

Non contento il giornalista ha chiesto un’opinione schietta e sincera riguardo l’ironia pungente di Giancarlo Magalli. Marcello Cirillo sembrava non aspettare altro, ha risposto in modo estremamente schietto e diretto, attaccando duramente il suo avversario:

“Per amore della battuta è capace di fare del male anche a sua madre…”

Il conduttore racconta come un volta abbia mortificato senza pietà la madre emozionata per la diretta perchè le tremavano le mani:

“La mia mamma può suonare le maracas…”

I consigli a Giancarlo Magalli

Per dare una vera conclusione all’intervista, il giornalista del settimanale Nuovo ha chiesto a Marcello Cirillo se ha dei consigli da dare a Giancarlo Magalli per migliorare la propria situazione. Il cantante e showman ha dato una semplice risposta:

“Vorrei semplicemente dirgli di essere più sereno con sé stesso, perchè la vita non è solo andare in onda a I Fatti Vostri…”

Riusciranno i due a chiarire i loro problemi e risolverli? Si spera che potranno porre fine al loro litigio.