Diego Armando Maradona ricoverato in ospedale a La Plata

Ore di ansia per il Pibe de oro, ricoverato in una clinica di La Plata. Venerdì scorso ha festeggiato il suo 60esimo compleanno.

La notizia è stata riportata da ESPN Argentina.

Sono ore di apprensione quelle che si stanno vivendo questa mattina, per via della notizia, trapelata dalle testate locali, che Diego Armando Maradona sia stato ricoverato in una clinica a La Plata.

Come riferisce anche La Repubblica, le condizioni dell’ex fuoriclasse non sarebbero preoccupanti, almeno non dal punto di vista fisico. A destare più preoccupazione, infatti, sono le condizioni psicologiche di Diego Armando Maradona.

Escluso un contagio da coronavirus, il ricovero nella clinica di La Plata sarebbe legato a problemi di depressione.

I festeggiamenti per i suoi 60 anni

Lo scorso venerdì, Diego aveva festeggiato il suo 60esimo compleanno dalla panchina del Gimnasia LP in coppa di Lega. Un match che la squadra del Pibe si era aggiudicata con un 3 a 0, ma Maradona era apparso, anche in quell’occasione, molto provato dal punto di vista psicologico.

L’ex calciatore ha iniziato anche ad accusare dei dolori di stomaco. È per questo che il suo medico personale, Leopoldo Luque, gli ha consigliato il ricovero.

Un momento molto particolare quello vissuto dall’ex campione, non solo per l’impossibilità di festeggiare il suo compleanno circondato dall’affetto della famiglia, ma anche la recente perdita del cognato, Raul Machuca, morto per il coronavirus.

In ospedale, Maradona dovrà quindi effettuare una serie di esami, per accertare le sue condizioni fisiche. Trapelano notizie anche su una presunta difficoltà a muovere braccia e gambe manifestata durante il match in coppa di Lega. L’unica conferma, però, è che l’ex campione di calcio stia attraversando un momento difficile, psicologicamente pesante.

Il ricovero servirà, innanzitutto, ad accertare le cause di questo malessere.