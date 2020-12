A distanza di un mese dalla sua scomparsa emerge l’inedito retroscena sul celebre campione argentino. Ecco di cosa si tratta.

Diego Armando Maradona, ribattezzato dai suoi fan il pibe de oro, è stato uno dei campioni di calcio più acclamati al mondo.

Come è noto, il calciatore di origine argentina si è spento il 25 Novembre scorso a seguito di una complicanza polmonare acuta dovuta a malattia cronica cardiaca.

A distanza di un mese dalla sua morte emerge uno sconcertante retroscena rivelato dalla sua amica, e celebre Showgirl Raffaella Carrà.

Il dramma della showgirl

Di recente l’amata showgirl ha concesso una lunga intervista al Corriere della Sera al quale ha raccontato lo speciale rapporto con Diego Armando Maradona, la cui scomparsa per lei è stato un ‘grande dolore’.

All’ex campione, rivelando ai lettori un aneddoto, avrebbe dedicato anche un video in occasione dei suoi 60 anni, la reazione inaspettata di Maradona:

‘Gliel’hanno mandato e mi hanno detto che si è commosso nel vederlo’

ha raccontato alla celebre testata giornalistica.

Tra i tanti altri aneddoti rivelati da Raffaella Carrà anche quello legato alla proposta del calciatore di partecipare insieme al Festival di Sanremo.

Una proposta quella di Maradona, che è stata in quel momento rifiutata dall’artista bolognese, in quanto a quel tempo, stando al racconto della Carrà, l’ex campione fu fermato all’aeroporto a causa di alcuni problemi avuti con l’Agenzia delle Entrate in Italia.

Poi le parole della showgirl al pibe de oro:

‘Io sarei felice, per me sarebbe un colpaccio, ma lo dico per il tuo bene: non guadagni una lira, ti prenderà tutto lo Stato e la stampa ti massacrerà’

ha confessato la Carrà ricordando il ‘gesto di protezione’ verso il suo amico.

L’inedito retroscena su Maradona

Il focus dell’intervista si sposta poi su un argomento molto delicato, ovvero la guerra per l’eredità dell’ex campione argentino lasciata dopo la sua morte.

Da un mese a questa parte sarebbero spuntati fuori numerosi figli illegittimi a reclamare una fetta di eredità.

A tal proposito Raffaella Carrà ha dichiarato:

‘Ora purtroppo partirà la telenovela dell’eredità. Ma dico io, benedetto uomo, non poteva usare il condom?’

e ancora:

‘Continuano a venire fuori figli illegittimi. Che cavallo pazzo Diego, ma di razza pura’

ha concluso sull’argomento la showgirl bolognese.