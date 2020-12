Mara Venier zittisce Patty Pravo: la conduttrice perde la pazienza

Momenti concitati in studio da Mara Venier. La conduttrice di Domenica In zittisce Patty Pravo. Che è successo tra le due?

A Domenica In è stata ospite Patty Pravo. La cantante di Pensiero Stupendo ha preso parte alla puntata del noto talk condotto da Mara Venier.

Ad un tratto, però, le cose sono precipitate e la Mara Venier ha zittito Patty Pravo, mentre rispondeva alle sue domande.

Cos’è successo tra le due? Ecco tutte le indiscrezioni di questo retroscena.

Mara Venier zittisce Patty Pravo

Mentre era in studio, dopo essere stata invitata a Domenica In, Patty Pravo è stata “zittita” da Mara Venier.

La conduttrice, infatti, ha stoppato la sua intervista alla famosa cantante, perché – nel backstage – c’era un brusio troppo forte che ha costretto Mara Venier a prendere il provvedimento messo in atto.

Il chiacchiericcio, infatti, non permetteva alla conduttrice del programma di ascoltare quanto aveva da dire la sua ospite, pertanto qualcosa andava fatta.

Mara si scatena e urla: “Scusate!”

Patty Pravo stava raccontando all’amica Mara Venier il fatto di essere abile a cantare in più lingue.

Proprio su questo argomento che la “zia” ha interrotto la sua storica amica con un sonoro “Scusate!” al fine di stoppare le voci che si sentivano dal backstage e che disturbavano l’intervista con la cantante.

Certamente, il pubblico non è abituato a vedere Mara Venier arrabbiata in questo modo, però, pare sia stato l’unico modo per mettere a tacere le voci che erano dietro le quinte.

Patty Pravo, però, ha voluto stemperare quel momento di imbarazzo, durato qualche secondo in studio, chiedendo alla padrona di casa: “In che lingua stavano parlando?”.

A quel punto, Mara è ritornata calma e ha chiesto sentitamente scusa a Patty Pravo per quanto accaduto.

“Scusami davvero”, queste le sue parole che la sua amica ha accettato più che volentieri, visto che ha ironizzato subito sull’imbarazzante evento.