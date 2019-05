Lady Diana, il Principe William rompe il silenzio: “Dopo la sua morte, ho sofferto di…”

Il Principe William racconta alla BBC il dolore incancellabile per la perdita della madre, rivelando dei retroscena di quei tempi in cui era solo un bambino

Un dolore come quello della perdita di una mamma Lady Diana non si può cancellare. Per questo William incamera ancora quel dolore e solo di rado tende a condividere con tutti questo suo stato d’animo.

Lady Diana, la sua morte e il dolore di William

Quando sua mamma Lady Diana morì, in quel tragico e indimenticabile incidente, il Principe William era un ragazzino, aveva appena 15 ma ricorda perfettamente quella sensazione di vuoto orribile che avvertiva non avendo più accanto la persona più importante della sua vita.

In un documentario della BBC dedicato al tema della salute mentale, riportato da Il Messaggero, William ha dato voce a questo immenso dolore, dichiarando che la morte della madre ha sofferto di “un dolore senza eguali”.

Diana ancora nel cuore dei sudditi e dei suoi figli

William ha dichiarato che ancora oggi pensa spesso alla sua mamma:

“Ci ho pensato molto e sto cercando di capire perché mi sento in questo modo, ma penso che, quando subisci un lutto così giovane, in realtà a qualunque età, ma in particolare quando sei un bambino, lo comprendo per esperienza, senti un dolore che non ha eguali”.

William, insieme alla moglie Kate e ai duchi di Sussex, tengono molto al tema della salute mentale. Un argomento che ha fatto anche molto riavvicinare i figli di Lady Diana portando avanti numerose iniziative. Una tra le più importanti ed originali è la creazione di una app dedicata alla mental health e un documentario firmato Apple con Oprah Winfrey.

Il duca di Cambridge ha esortato i ragazzi a raccontare dei loro problemi, delle loro esigenze emotive. Non siamo robot, dobbiamo sempre ricordarcelo. Per William, invece, i sentimenti non sono debolezze e nel suo discorso alla BBC ha ribadito ancora una volta il suo punto di vista.

Non proprio un messaggio che ci si aspetta dalla famiglia reale che tende a nascondere sotto il tappeto i propri drammi.