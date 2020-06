Mara Venier, desiderio proibito ‘Ho una voglia pazza di…’: la conduttrice svela ciò che vorrebbe fare in privato

Mara Venier, la confessione ‘proibita’ delle conduttrice sui social: “Ho una voglia pazza di…”

Ogni domenica, Mara Venier entra nelle case degli italiani con lo storico contenitore della Rai con tante emozioni e sano divertimento. Nonostante la frattura al piede, la conduttrice ha deciso comunque di continuare la conduzione di Domenica In senza mai perdere la grinta, il sorriso e il gusto della buona tavola. Questo lo si evince anche dall’ultimo post condiviso su Instagram, dove ha rivelato ai suoi fan il suo desiderio ‘proibito’.

Mara Venier: la confessione su Instagram

Domenica In è, senza alcun dubbio, una delle trasmissioni più amate dal pubblico. Il contenitore della Rai, condotto da Mara Venier, tiene compagnia milioni di italiani con argomenti che variano dall’attualità e al gossip, ma non mancano mai momenti di sano divertimento. Nelle scorse puntante, la conduttrice si è presentata in studio con con il tutore al piede sinistro rotto a seguito della caduta dalle scale ma nonostante ciò si appresta a concludere la stagione televisiva con un grande sorriso.

Sui social, il volto della Rai ha deciso di condividere un nuovo post dove evoca un irresistibile peccato di gola.

Il nuovo post della conduttrice

La conduttrice ha condiviso un nuovo post in cui si mostra più sorridente che mai. Segnale che lascia pensare che nonostante l’infortunio non ha mai persona la sua grinta e voglia di vivere e soprattutto il gusto della buona tavola.

Lo scatto in questione è stato accompagnato dalla seguente didascalia:

“Cucù 😂😂😂😂😂😂…..io sono a letto con il piedone alto…mangerò un frittatina e verdura (cucina una signora…)…..ma@ho una voglia pazza di una “amatriciana”….voi ??? Che voglie avete???(non scrivetemi di mandarti affanc……perché vi blocco😂😂😂😂😂😂😂❤️”.

Per approfondire, leggi anche l’articolo seguente: Mara Venier distrutta dal terribile lutto, il dramma di Renzo Arbore: la straziante verità dopo anni dal divorzio