Mara Venier presa a calci in testa, la conduttrice chiede aiuto – Video

Mara Venier, riceve calci in testa ed è ‘costretta a difendersi’: “Aiuto”, il video pubblicato sui social

La conduttrice veneziana, Mara Venier, ha pubblicato una dolce richiesta di aiuto sui social, ecco cosa è successo.

Mara Venier costretta a difendersi dai calci del nipote

Uno dei volti più amati e seguiti del piccolo schermo è quello di Mara Venier. Lo scorso anno è tornata in tv con il contenitore della Rai Domenica In, concludendo poco più di un mese fa una stagione ricca di soddisfazioni. Da pochi anni, è diventata una vera e propria influencer e non manca mai di condividere con la sua grande famiglia virtuale la sua quotidianità. E’ seguitissima sui social ed in particolare su Instagram dove il suo profilo conta più di 1,6 milioni di follower.

Nella giornata di ieri, la conduttrice veneziana ha condiviso sul suo profilo un video che ha fatto impazzire il popolo del web. Il video in questione immortala un momento particolarmente dolce tra nonna e nipote. Mara Venier è distesa sul letto insieme al suo Claudietto, entrambi giocano e si divertono anche se il piccolo le dà dei calci in testa.Scherzando la conduttrice di Domenica In ura: “Aiuto!”. Un video che, in pochi minuti, ha fatto il boom di cuori e dai commenti. Pare proprio che gli utenti in rete abbiano apprezzato questo momento tra nonna e nipote. Ecco alcuni dei commenti che è possibile leggere sotto alla clip:

“Sei una grande Mara e una persona semplice come tutte noi.”

E ancora:

“Bellissimo il bimbo ed è bello vederti felice insieme a lui“.

La conduttrice torna con Domenica In

Nelle ultime settimane, sono stati stabiliti i palinsesti della Rai 2019/2010. Mara Venier torna nuovamente a settembre con Domenica In e non solo.L’artista veneta sarà al timone del programma la porta dei sogni.