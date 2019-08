Mara Venier confessa ‘Ho due vertebre spostate, i medici non vogliono che lo faccia’: la verità sulla sua patologia

Mara Venier ha rivelato in un’intervista qual è il problema che la spinge spesso ad avere problemi molto seri alla schiena. Il consiglio dei medici

La bellissima e simpaticissima Mara Venier è pronta per tornare sulla cresta dell’onda. La Dominica presto diventerà sua come lo scorso anno, senza mai dimenticare che il competitor offre un programma che fa sempre alti numeri d’ascolto.

Mara Venier madre troppo giovane, il problema alla schiena

La conduttrice ha deciso di raccontarsi in un’intervista a Il Corriere. La sua vita, lunga e tortuosa, ha avuto alti e bassi ma adesso sembra aver raggiunto un equilibrio invidiabile. Mara Venier si divide, infatti, tra l’amore dei figli e quello dei nipoti.

La Venier rivela di avere due nipoti grandiosi, Giulio – il più grande- è il suo orgoglio. Ma sui social spopola Claudio, o come teneramente lo chiama lei, Claudietto che spessa le tira i capelli e la riempie di baci. Mara ama i suoi nipoti e non vede l’ora di passare del tempo con loro.

La conduttrice, essendo diventata mamma a 17 anni, non è riuscita a godersi con maturità i suoi figli, per questo adesso si spupazza come può i suoi nipoti:

«Giulio, che è un figo pazzesco, dice che sono una nonna rock, tendo molto a difenderlo, a sposare le sue ragioni. Claudietto è pazzo dei capelli biondi, io lo lascio giocare con i miei, li tira come un pazzo… passo dei momenti di totale felicità con loro».

Con il nipote più grande spesso va a fare shopping e lo accompagna ai concerti:

«(..) Lui però non vuole si sappia troppo che sono sua nonna… quando lo vado a prendere a scuola lo aspetto dietro un muretto e quasi lui finge di non vedermi, all’inizio. Per scherzare un po’ ogni tanto gli scrivo su Instagram: “Amore della nonna”. Lui cancella subito i miei messaggi e io rido. Però ogni tanto anche mi dice: dai, taggami in questa foto così prendo qualche follower»

Mara non si smentisce mai, anche con i nipoti non può fare a meno di tirare fuori il suo lato goliardico. Claudio le ha ridonato la felicità persa con la morte della mamma.

Mara confessa i limiti del problema alla schiena

Purtroppo, con i suoi nipoti, non può fare proprio tutto quello che vuole. La conduttrice, infatti, spesso ha forti dolori alla schiena provocati dallo spostamento di alcune vertebre:

« (…) Per i miei nipoti mi sbrodolo, ma con lui faccio tutto quello che mi chiede. Penso sia un miracolo mandato proprio dalla mia mamma. Insieme giochiamo a nascondino, facciamo di tutto. Ho due vertebre spostate, i medici mi hanno detto di non sollevare pesi ma me ne frego. È molto fisico, mi abbraccia tanto e lo lascio fare, eccome. E se sto due o tre giorni senza vederlo sto male, almeno dieci minuti ma devo salutarlo».

A volte il suo essere apprensiva la porta ad essere un po’ invasiva e a dispensare consigli ai genitori del piccolo Claudio, ma ne è consapevole. Adesso a nonna Mara Venier manca solo la nipotina femminuccia, ma lei confessa di avere un debole per i maschietti!