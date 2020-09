Mara Venier in spiaggia: il costume da Baywatch fa esplodere le forme

Mara Venier in costume da bagno come Pamela Anderson in Baywatch: lo scatto amarcord conquista la rete

In queste ore, è apparso su Instagram un nuovo posto che ritrae Mara Venier mano nella mano con il suo Nicola Carraro al mare: la conduttrice come Pamela Anderson in Baywatch, lo scatto del passato manda in visibilio la rete.

Mara Venier in versione Pamela Anderson

E’ un periodo d’oro per Mara Venier che si dice pronta a tornare su Rai Uno con Domenica In. Inoltre pare sia sia completamente ripresa dall’infortunio di cui è stata vittima durante i mesi del lock-down. Secondo le ultimi anticipazioni, tra i primi ospiti del noto contenitore della prima rete nazionale vi è la sua cara amica Romina Power. Come sempre non mancheranno momenti emozionanti e tanto sano divertimento.

La conduttrice veneziana è amatissima dal suo pubblico ed è nota in tutto il Paese con il nomignolo di ‘zia d’Italia.’ Oltre ad essere uno dei volti più amati del piccolo schermo è seguitissima anche sui social dove vanta un cospicuo numero di follower.

In queste ore, la nota presentatrice ha condiviso uno scatto del passato che ha lasciato tutti i seguaci a bocca aperta.

La foto in costume fa il pieno di like

Uno scatto di 10 anni fa ha conquistato i suoi follower. La foto in questione ritrae Mara Venier con indosso un costume intero e una maxi camicia rossi svelando le gambe perfette e un cappello di paglia che ricordano l’indimenticabile Pamela Anderson, nella famosa serie televisiva Baywatch.

Un ricordo indelebile per la conduttrice che allora si trovava a Turks and Caicos Islands insieme al suo compagno di vita, Nicola Carraro. Molti personaggi del mondo dello spettacolo e, non solo, si sono complimentati per la sua bellezza che non muta con il tempo.