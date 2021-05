L’amata conduttrice sta riscuotendo un grandissimo successo con il suo libro ‘Mamma ti ricordi di me?’ uscito qualche giorno fa. Curiosi di scoprire quanto guadagna?

Mara Venier è tra le conduttrici più amate dal pubblico italiano per il quale ormai è semplicemente ‘Zia Mara’, una persona di famiglia.

Non solo conduttrice, la Zia degli italiani a partire dal 6 Maggio è anche un’affermata scrittrice, a seguito della pubblicazione del suo primo libro ‘Mamma ti ricordi di me?’.

Ecco di cosa tratta il nuovo progetto professionale del noto volto della TV italiana e quanto guadagna.

Mara Venier autrice, il suo libro è un vero successo

Nel suo libro, la conduttrice di Domenica In ha affrontato gli ultimi anni di vita della sua cara mamma, malata di Alzheimer, a partire dalla diagnosi, alle visite in ospedale, all’assistenza ad un genitore ormai non più autosufficiente.

‘Mamma ti ricordi di me?’ è un libro profondamente intimo e doloroso, il quale seppur pieno d’amore, se da un lato parla dell’esperienza personale della Venier dall’altro racconta quel senso di impotenza dinanzi ad una malattia degenerativa come quella dell’Alzheimer.

Il libro sta riscuotendo un grandissimo successo, tantissime le copie vendute, come si evince dal profilo social della conduttrice la quale ha riportato tantissime Storia delle sue fan che lo hanno acquistato e che l’hanno già letto e apprezzato.

Mara Venier, quanto guadagna l’amata presentatrice RAI

L’amata conduttrice, secondo le fonti guadagnerebbe per il suo impegno a Domenica In, una cifra che oscilla tra i 500mila e i 600mila euro a stagione.

A tale cifra vanno aggiunti i benefit provenienti dalle ospitate in altre trasmissioni TV, e attualmente gli introiti provenienti dalla vendita del suo manoscritto, i quali sicuramente aumenteranno in maniera cospicua il suo patrimonio.

Cifre davvero da capogiro per la presentatrice veneta!