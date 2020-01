Quanto guadagna Mara Venier? La conduttrice tocca cifre da record: ecco qual è lo stipendio in Rai

Vi siete mai chiesti quanto guadagnano a puntata i conduttori? Bhe questa è la volta di Mara Venier, scopriamo quanto guadagna la regina di Rai 1

Mara Venier è una delle conduttrici più apprezzate degli ultimi tempi. La sua simpatia e la sua bravura la rendono unica e inimitabile. Dopo un lungo periodo lontano dalla televisione, Mara è stata ripresa per condurre il fantasistico programma Domenica In su Rai 1. Nonostante il poco successo iniziale, Mara è riuscita ad entrare nel cuore degli italiani in pochissimo tempo e ad oggi è una delle conduttrici più amate di sempre.

Mara Venier, quanto guadagna la conduttrice?

La simpaticissima conduttrice di Domenica In, sta riscuotendo un enorme successo grazie al programma domenica su Rai Uno. La conduttrice infatti, oltre al successo in crescita, sembra che anche il suo stipendio sia arrivato ad una bella somma.

È ormai una delle regine della televisione italiana e grazie alla sua bravura è riuscita ad alzare lo share che ormai da tempo sperava di fare. La sua conduzione a Domenica In, infatti, ha fatto un enorme progresso, cosi anche il suo cachet

Venier: a quanto ammonta il suo stipendio?

La bravissima conduttrice grazie alla sua bravura ha ottenuto un grande successo, cosi anche i guadagni stellari che sta ricevendo. Pare infatti che ormai il cachet dei conduttori non sia più un mistero. Navigando in rete, possiamo trovare infatti i guadagni di molti personaggi della televisione, in particolare su ” Il Giornale”, in passato sono stati pubblicati i cachet ufficiosi, dove in particolare Mara, guadagnerebbe circa 500 Mila euro. Ma il suo non è stato l’unico stipendio reso noto, a quanto pare infatti, anche quello di Antonella Clerici che guadagnerebbe circa 1 Milione all’anno. Cifre assurde per i conduttori che infatti hanno alzato molte polemiche e in molti infatti sostengono che sono cachet troppo elevati rispetto al tenore di vita che si tiene in Italia.