Mara Venier ‘Deve ridurre il seno: è sproporzionata’: la conduttrice offesa per le sue forme abbondanti

Mara Venier è una delle conduttrici più amate della Rai. Il motivo? La sua simpatia e schiettezza. Ultimamente però gli haters l’hanno presa di mira

Un commento che ha rovinato una bellissima foto quello gettato addosso alla bellissima Mara Venier. La conduttrice, da sempre molto simpatica e alla mano, interagisce molto sui social. Tra poco inizierà anche di nuovo il programma che le ha permesso di riscattarsi completamente, Domenica In e qualcuno già le punta il dito contro.

Mara Venier ‘E’ sproporzionata, dovrebbe ridursi il seno’

I fan la adorano, ma sui social purtroppo c’è sempre una fetta di persone che pur di sentirsi bene sparano raffiche di odio godendo per il male che possono fare con le proprie parole. Certe persone, purtroppo, ignorano che un paio di parole dette così – giusto per scrivere un pensiero cattivo – possono fungere da martelli pneumatici nella testa delle persone fino a diventare dei veri e propri crucci e complessi.

Mara Venier non ha mai nascosto che in passato le critiche sul suo corpo l’hanno ferita tantissimo, ma la verità è che lei ha cercato sempre di farsi scivolare tutto addosso adoperando anche un bel po’ di ironia. Mara è un vero esempio in questo per le nuove generazioni che in campo estetico, per raggiungere la perfezione fanno veramente di tutto.

Mara risponde agli haters

Ovviamente chi la attacca di nasconde sempre dietro ad un account fake, a delle immagini non identificative, perché è facile sparare a raffica cattiverei quando nessuno ti guarda negli occhi. L’haters in questione ha scritto:

Con queste parole non ha fatto altro che definire un pregio, il seno grande di Mara, un difetto. La conduttrice ovviamente non poteva ignorare questo commento. Lie è una delle poche che cerca di rispondere un po’ a tutti suo social. A questa haters non poteva che rispondere con la solita ironia sottolineando che il suo seno grosso non è mai stato considerato da nessuno un difetto, tutt’altro.

A difenderla è intervenuta anche Selvaggia Lucarelli che ha ipotizzato, ironicamente, che la persone che ha scritto questo commento avrà ridotto il seno alla minima taglia per renderlo proporzionato al cervello.