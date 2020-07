Brutte notizie per Mara Venier: la Rai ribalta il palinsesto. Lo sfregio lo firmano i piani alti di Viale Mazzini, che stravolgono a loro piacimento la programmazione televisiva di Rai Uno.

Altro giro, altro sgarbo a Mara Venier. Uno sfregio eclatante nei confronti della leggendaria conduttrice di Rai Uno. A partire da domenica prossima “Il meglio di Domenica In“, che sin dal 5 luglio ha tenuto compagnia alle famiglie italiane, non verrà più trasmesso.

Rai Uno, ribaltone domenicale: chi prenderà il posto di Mara Venier

Quale sarà il piatto forte delle prossime domeniche estive di Rai Uno? A sostituire il celebre talk show domenicale di Zia Mara ci penserà la conduttrice Francesca Fialdini. La quarantenne toscana andrà in onda da domenica 2 agosto con Il “meglio” di Da noi… a ruota libera. Il suo “Best of” abbraccerà la fascia oraria compresa tra le 14.00 e le 16.10.

A rimanere invariata, invece, sarà la seconda parte della programmazione televisiva domenicale, che prevede le repliche di Ora o mai più, celebre programma d’intrattenimento musicale condotto da Amadeus.

Rai Uno cancella Il meglio di Domenica In: le presunte motivazioni dello stop

I presunti motivi sono strettamente correlati ai dati

d’ascolto. Il pubblico del talk show Domenica In, a lungo andare, potrebbe stancarsi di vedere le sempiterne repliche estive.

Sebbene i telespettatori non siano mai stufi di questo prodotto televisivo, gli autori di Rai Uno, pur d’inchiodare al teleschermo le famiglie italiane, preferiscono optare per il “Best of” di altri programmi d’intrattenimento, altrettanto interessanti e di successo.

Poco male, tuttosommato. Staccare la spina, in fondo, era necessario. Anche per i fedeli fan di Mara Venier è giunto il momento di andare in ferie e schiodarsi dal divano, certi che a settembre ci sarà una nuova travolgente edizione di Domenica In ad attenderli.