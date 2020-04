Domenica In, l’ironica confessione di Mara Venier dopo la scorsa puntata: “Un sacco di problemi con i collegamenti”

Nonostante l’emergenza sanitaria in corso, Domenica In continua ad andare in onda. Il contenitore della RAI regala emozioni e sano divertimento al pubblico con non poche difficoltà. Nel corso dell’ultima puntata della trasmissione, Mara Venier si è lasciata andare in una simpatica confessione in merito ai problemi tecnici che si verificano durante i collegamenti.

La confessione di Mara Venier

Tra i programmi ancora in onda vi è anche Domenica In, in una versione decisamente diversa ma in grado comunque di intrattenere il pubblico con storie emozionanti e tanto sano divertimento. Il programma, condotto da Mara Venier, come tanti altri non può godere della presenza del pubblico in studio ma ‘accoglie’ i suoi ospiti tramite collegamento video. Non mancano le difficoltà tecniche che rendono la conduttrice nervosa.

Nella scorsa punta, tra gli ospiti anche il famoso pasticcere Iginio Massari direttamente collegato dal suo laboratorio di Bergamo. Il pasticcere, insieme alla figlia Debora, ha mostrato il processo di preparazione di una crostata. Per fortuna, rispetto alla volta scorsa non si sono verificati problemi di connessione: ecco cosa ha detto il volto della RAI in merito a quanto era successo la domenica prima.

Le parole della conduttrice

Durante il collegamento, Mara Venier ha rivelato di essersi essersi spazientita a causa dei problemi tecnici nella scorsa puntata della trasmissione. La conduttrice ha ironicamente affermato:

“Mi volevo ammazzare. Un sacco di problemi con i collegamenti e abbiamo concluso male”.

La conduttrice inoltre spera di regalare sorrisi durante le sue dirette:

“Ero abituata al pubblico urlante, agli ospiti che mi abbracciavano. Spero di regalare tre ore e mezzo di serenità”.

Per approfondire, leggi anche:Mara Venier distrutta ‘Una delle giornate più brutte’ : ecco cosa è successo alla conduttrice