Mara Venier e il marito ‘si separano’: il triste sfogo sui social

La conduttrice non ha resistito e si è sfogata sui social: Mara Venier ha dovuto separarsi dal marito Nicola Carraro. Ecco perchè.

C’è tantissimo amore tra Mara Venier e Nicola Carraro. Il pubblico li ama moltissimo. I due stanno insieme ormai da tantissimi anni. Purtroppo perché a volte il destino divide le loro strade.

Mara e Nicola si sono conosciuti nel lontano 2000 diventando poi inseparabili. I due si sono però sposati in tarda età, Mara aveva 50 anni era il 2006. Il loro amore però ha superato la prova più dura, quella del tempo.

LEGGI ANCHE–>Mara Venier addio a Domenica In: la conduttrice rompe il silenzio

LEGGI ANCHE–>Uomini e donne in lutto: il triste addio della corteggiatrice

Mara Venier costretta a sieparsi dal marito

La dolcissima Mara Venier e suo marito regalano spesso ai fan, sui social, teneri e divertenti siparietti del loro quotidiano. Purtroppo a volte, i due sono costretti a separarsi per motivi che Mara ha già spiegato in passato in alcune interviste.

La coppia ha una seconda residenza e non si trova in Italia, bensì a Santo Domingo. Nicola per motivi di salute si reca spesso in quel piccolo paradiso. Mara però non può che sentire la sua mancanza.

Venier, il triste sfogo sui social

Nicola necessita di allontanarsi, di tanto in tanto, dal caos capitolino e soprattutto per allontanarsi dallo smog di Roma. Ma Mara non si trattiene e lancia sui social un messaggio per lui:

“Mi manchi…è ora di tornare da tua moglie”.

Ovviamente in tanti hanno commentato con parole d’affetto per Mara e Nicola. Alcuni hanno suggerito alla conduttrice di Domenica In di concedersi una meritata paura in quel bellissimo paradiso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)



Sicuramente i due si ricongiungeranno presto, ognuno dipende in tutto e per tutto dall’altro.