Mara Venier si separa dal marito Nicola Carraro, il triste motivo in un’intervista a Vero

Mara Venier con la sua Domenica In è riuscita a sbalordire tutti. Un vero e proprio successo che ha lasciato tutti senza parole

Mara Venier, ormai per tutti, è la zia della televisione. Lei e il marito a Nicola Carraro non appaiono spesso insieme, il motivo è rivelato in parte in una recente intervista che la conduttrice ha rilasciato al settimanale Vero. Ecco cosa ha raccontato Mara.

Mara Venier a Vero racconta il motivo della separazione da Nicola

Anche se Mara Venier ama tantissimo suo marito Nicola Carraro, purtroppo talvolta è costretta a fare cose che non vorrebbe, come quella di lasciarlo partire da solo. Per motivo di salute, Nicola è costretto ad andare via dalla sua Roma ma Mara ha ancora importanti impegni lavorativi:

Purtroppo credo che avrò ancora da lavorare. Infatti io rimango a Roma, mentre mio marito Nicola partirà. Farò un po’ avanti e indietro, raggiungendolo appena mi sarà possibile. E poi a fine luglio ho un impegno davvero importantissimo, che voglio godermi completamente: il matrimonio di mio figlio”

La presentatrice, infatti, ammette che resta nella capitale non solo per motivi legati al suo meraviglioso lavoro, ma anche personali. Mara, infatti, dovrà partecipare il mese prossimo ad un evento molto bello che sicuramente la renderà molto felice: il matrimonio di suo figlio Paolo, il papà del piccolo Claudietto, suo nipote.

Mara, nonna rock ma sempre sulla cresta dell’onda televisiva

La conduttrice sa di essere una donna molto particolare ma sicuramente non sa che questa sua particolarità l’ha resa amabile da tutti i telespettatori. Anche nel privato Mara sa essere sprint, non solo davanti alle telecamere. I suoi nipoti sono super coccolati.

La conduttrice rivela che la sua domenica in di successo ha avuto un solo segreto: quello della sua verità, le sue storie erano spontanee, ricche di emozioni palpabili nei silenzio e negli occhi lucidi inevitabili e comunicativi. Insomma, non possiamo che sperare di rivedere la nostra Zia anche nella prossima stagione di Rai uno.