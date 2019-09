Mara Venier senza reggiseno, incidente bollente durante un video per i social: il dettaglio non poteva passare inosservato

Mara Venier super sensuale sui social, la conduttrice di Domenica In, non si accorge del dettaglio riflesso nel vetro e si vede tutto, incidente piccante per la conduttrice

Mara Venier è una delle conduttrici più amate e seguite dalla televisione italiana. La conduttrice tiene compagnia ogni domenica i telespettatori italiani con il suo programma Domenica In. La conduttrice infatti ritornerà a breve sulla Rai per condurre il programma più amato dai suoi sostenitori.

Mara Venier, sensuale sui social

La bella Mara è molto attiva sui social e a quanto pare, spesso e volentieri pubblica foto e video della sua quotidianità. La conduttrice infatti, proprio nella serata di ieri, ha condiviso insieme ai suoi followers, un momento magico della serata. Nel video condiviso con i suoi fan, sul suo profilo personale di Instagram, ha mostrato un tramonto dai colori spettacolari e la cena che stava preparando per lei e suo marito Nicola Carraro.

I due molto romantici, si stavano godendo il momento del crepuscolo, ma Mara per mostrare ai suoi fan i bellissimi colori del cielo, non si è accorta del suo riflesso nel vetro.

Mara Venier,si vede qualcosa di “troppo”

La bella Venier nella serata di ieri, ha pubblicato un video sui social, per mostrare ai suoi fan, il tramonto che si vedeva dalla sua finestra. Ma qualcosa non è sfuggito agli occhi indiscreti dei followers. A quanto pare, Mara non si è accorta del suo riflesso nel vetro, inquadrandosi in camicia da notte, dove si intravedeva un seno molto prosperoso e senza intimo.

Un incidente hot che ha lasciato i fan senza parole ma che è stato molto apprezzato per quanto sia stato del tutto involontario. Nonostante l’incidente, Mara comunica anche che quella di ieri è stata la sua ultima domenica libera, a breve infatti la rivedremo di nuovo sullo schermo, per la gioia di molti, a condurre di nuovo Domenica In.