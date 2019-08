Mara Venier fuori di seno, forme burrose: lo scatto bollente in costume al mare fa il giro del web – Foto

Mara Venier fuori di seno, forme burrose: lo scatto bollente in costume...

Mara Venier, in spiaggia, si concede una foto particolarmente sensuale al mare. Ecco che i followers esplodono a causa delle sue forme invidiabili

Mara Venier è una delle personalità televisive più amate e sui social riscuote un grandissimo successo. Le sue foto fanno eco in pochi minuti e sono tutte molto simpatiche ma soprattutto vere.

Mara Venier , una vita riservata ma trasparente

Mara Venier, pur avendo un carattere e una personalità molto forti e indipendenti, è sempre stata molto riservata e di rado si è aperta circa la sua vita privata o, comunque, raramente si è lasciata intravedere sotto altre “vesti“.

Eppure, ultimamente, abbiamo visto una Mara meravigliosa in bikini. la conduttrice televisiva si è fatta fotografare in spiaggia e ha addirittura pubblicato questa foto molto sensuale sul suo profilo Instagram.

La Venier, che conduce Domenica In rimanendo sempre in cima al celebre “monte share”, si sta godendo un piacevole soggiorno in Repubblica Domenicana, presso la spiaggia di Playa Minitas.

Mara in costume in vacanza, sembra una ventenne: forme da urlo pubblicate su Instagram

Stando alle foto si può evincere la bellezza incredibile sia del luogo, sia della star, che appare particolarmente rilassata, in un sorriso disteso che vede la fine di una stagione professionale e personale brillante.

Mara Venier si mostra sul suo profilo social avvolta da uno spumeggiante bikini nero che lascia intravedere l’abbondante e lussureggiante seno. A coprirle gli occhi dal sole cocente ci pensano un bel paio di occhiali, mentre a fasciare i fianchi se ne occupa un delicato pareo bianco, grazie al quale, immediatamente, si evidenzia il contrasto invidiabile con l’abbronzatura della conduttrice.

«Semplicemente Mara»

Scrive nella didascalia della foto, ricordando ai suoi followers che lei è come tutti: bellissima, umile, maestosa. Come lo è sempre stata.