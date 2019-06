Mara Venier problemi di salute nelle ultime ore: ‘Costretta ad imbottirsi di farmaci’

Mara Venier ha rivelato sui social che non sta particolareggiante bene. La conduttrice è stata costretta a prendersi diversi farmaci

Una conduttrice come Mara Venier non si può imitare. Lei per tutti è la zia della televisione italiana. La simpatica Mara ha dimostrato con la sua Domenica In di avere ancora tanto da dare e da dire, una domenica che ha preso il volo settimana dopo settimana. Tant’è che la Rai ha deciso di omaggiarla replicando alcuni dei contenuti più interessanti. Le interviste più serie, quelle più intime e persino quelle più divertenti. La domenica di Mara non si è proprio fatta mancare nulla.

Mara si guarda in Tv e rivela di non stare bene

In una mini clip che ha girato lei stessa, Mara Venier rivela di non stare bene al 100%. La zia della televisione ha febbre, mal di gola e chi più ne ha più ne metta. Tutto per via di un aiuto contro il caldo soffocante che spesso si rivela un’arma a doppio taglio: l’aria condizionata.

Sui social, la clip pubblicata, ha avuto in breve tempo subito un grande carico di like, commenti e condivisioni. La gente non si stanca mai di lei, nonostante in questi giorni tutti pensino a rilassarsi e a viversi le vacanze da qualche parte.

La Venier sempre attiva sui social

E’ difficile evitare di avere i social al giorno d’oggi e anche Mara Venier non può più farne a meno ormai. La conduttrice, quando non può essere in Tv cerca di non far sentire la sua mancanza con post divertenti o emozionanti. Lei sa bene come unire il sorriso alla lacrimuccia.

I fan sperano di rivederla anche per la prossima stagione anche se spesso Mara ha rivelato che purtroppo è necessario che lei stia accanto a suo marito Nicola Carraro che, per motivi di salute, è spesso all’estero. Ecco il video che mostra la nostra Zia alle prese con i postumi dell’aria condizionata.