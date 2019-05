Romina Power dimentica Al Bano, ‘ha un nuovo compagno’, la figlia rivela: ‘È il fratello di…’

Domenica In, Mara Venier ospita Romina Power, ex moglie di Al Bano nel suo studio, ma una battuta di Romina Power Jr, manda in delirio il pubblico

Nella puntata di ieri a Domenica In, la bravissima Mara Venier ha ospitato nel suo studio, la bravissima e bellissima Romina Power, ex moglie di Al Bano Carrisi. Le due hanno intrattenuto una bellissima intervista, tra musica e divertimento.

Romina Power insieme al fratello di Mark Caltagirone

Nell’ultima puntata di Domenica In, condotto da Mara Venier, la conduttrice ha ospitata nel suo studio la bravissima Romina Power. Le due hanno divertito il pubblico tra risate e e canzoni, un clima molto sereno che ha messo a sua agio la bellissima ospite Romina Power.

Ad un certo punto dell’intervista, però, Mara inizia a fare delle insinuazioni sul presunto amore di Romina Power. L’ospite smentisce categoricamente di avere un uomo a suo fianco. Pare però che le battute della conduttrice non siano finite qui, la brava Venier ha incalzato e divertito tutti con una piccola insinuazione su Pamela Prati, facendo riferimento al Prati-Gate:

“Ma come non c’è? Facciamo come quell’altro? Ultimamente questi fidanzati che scompaiono e che non sono esistenti…”

A quanto pare però le battute non sono finite qui, a mettere il dito nella piaga è stata la bella figlia di Romina Power, Romina Carrisi Jr che invece ha affermato:

“Sta insieme al fratello di Mark Caltagirone”

Il pubblico è scoppiato in una grassa risata e la stessa conduttrice divertita non smette di ridere. Tutto è stato accompagnato dalle battute di Romina Carrisi che h continuato dicendo:

“Non vedevo mia madre da un paio di mesi, la trovo differente.

Pamela Prati le battute di Mara Venier

Ormai sono settimane che la storia di Pamela Prati con l’imprenditore Mark Caltagirone sta continuando a far parlare e a indignare l’italia, Una finta storia d’amore, solo per riavere un successo perduto. Nonostante ciò in molti ci giocano sopra, in questo caso anche Mara Venier ha approfittato lanciando una piccola frecciatina a Pamela Prati e a tutto il polverone alzato da lei e dalle sue manager Pamela Perricciolo e Eliana Michelazzo.