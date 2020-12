Mara Venier rimprovera Stefano De Martino: ‘Sei un figlio di…’

Il clima si è surriscaldato a Domenica In durante l’intervista di Mara Venier a Stefano De Martino, ecco cos’è accaduto.

Nel corso dell’ultima puntata della trasmissione domenicale di Rai 1, si è verificato un avvenimento che ha attirato l’attenzione del pubblico.

Protagonisti Mara Venier e Stefano De Martino, conduttori di punta di Rai, che hanno un grande feeling da molto tempo.

Durante l’intervista al ballerino, zia Mara si è lasciata sfuggire alcune parole molto forti, che hanno spiazzato il pubblico del programma.

Record di ascolti per Stefano De Martino a Domenica In

Nel corso dell’ultimo appuntamento di Domenica In, Mara Venier ha invitato l’amatissimo ballerino e conduttore tv in studio per un’intervista.

Nel corso dell’incontro, Mara e Stefano sono entrati in confidenza e si sono scambiati chiacchiere affettuose e ricche di stima.

A un certo punto, De Martino è stato invitato da Mara a rivolgere i suoi auguri di buon Natale agli spettatori.

Milioni di italiani, infatti, hanno seguito l’ultima puntata di Domenica In e si sono lasciati far compagnia da zia Mara.

Le parole di Mara non sono passate inosservate

Nel corso dell’intervista a Stefano De Martino a Domenica In, il ballerino ha letto una lettera esilarante rivolta all’amico e collega Biagio Izzo.

Il conduttore ha descritto, scherzosamente, il compagno di gag in un modo per nulla idilliaco.

Il momento ha divertito molto il pubblico a casa e anche Mara Venier, che ha ripreso il ballerino esclamando:

“Sei proprio un figlio di buona donna!”

I toni della Venier erano del tutto scherzosi e sono stati compresi da Stefano, che si è mostrato sulla stessa lunghezza d’onda della conduttrice di Rai.