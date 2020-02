‘Il se*so senza tabù’: la confessione piccante di Mara Venier, l’intimità della conduttrice lascia senza parole

Mara Venier, la bravissima conduttrice di Domenica In, fa una confessione bollente sui suoi rapporti intimi: “Mi piace senza tabù”

La bravissima conduttrice di Domenica In, Mara Venier è una delle conduttrici più amate e apprezzate nel mondo dello spettacolo. La conduttrice infatti è molto amata anche per il suo carattere esuberante e per la sua schiettezza.Mara infatti dopo un lungo periodo lontano dalla televisione è riuscita ad avere finalmente la sua rivincita, conducendo ormai da qualche anno, il bellissimo programma di Rai 1, Domenica In.

Mara Venier a Domenica In

La conduttrice dopo anni lontano dal mondo dello spettacolo, ha finalmente ripreso in mano le redini della sua vita conducendo uno dei programmi più belli e seguiti di sempre. Nessuno si sarebbe mai aspettato un successo cosi grande, eppure Mara è riuscita a rialzare lo share della domenica su Rai 1. Una soddisfazione grandissima per Mara che oggi è una delle conduttrici affermate della Rai.

La Venier ad oggi infatti è uno dei volti più amati dal pubblico, sopratutto quando rilascia alcune interviste piccanti, come è successo proprio in una delle ultime dichiarazioni della conduttrice.

Mara Venier rivelazioni piccanti

La conduttrice di Rai 1 non si è mai smentita, il suo carattere divertente ed esuberante infatti la rendono unica, sopratutto quando difronte ad una telecamera la conduttrice non si pone il problema di parlare del suo rapporto con il sesso.

In una recente intervista la conduttrice infatti si è ritrovata a parlare di alcuni particolari intimi della sua vita privata dichiarando:

“Ho vissuto la mia se**ualità con consapevolezza, liberamente, con curiosità, senza tabù”.

Ma non è tutto, la Venier ha anche raccontato di aver avuto molti corteggiatori, non solo uomini, ma anche molte donne:

“Sono stata corteggiata da uomini e donne. Però non ho mai fatto se**o tanto per fare, ho sempre avuto bisogno di un feeling mentale”.

Ha concluso la conduttrice.