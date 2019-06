Mara Venier costretta a fare delle infiltrazioni “Molto dolore”: le conseguenze della sua patologia

La regina della Rai, Mara Venier soffre di una seria patologia che spesso le impedisce anche solo di muoversi. Sui social, la conduttrice ha rivelato tutto

La bella e simpatica Mara Venier solo qualche giorno fa ha regalato una bella notizia ai fa: lei sarà presente nelle nostre domeniche con altre puntate extra. Insomma, un regalo che i suoi telespettatori, per come l’han seguita si sono molto meritati. Però sul suo instagram, poche ore fa, ha rivelato di un suo dolore fisico che spesso si presenta e la costringe ad una terapia davvero molto dolorosa.

Mara Venier, soffre di spondilolistesi: ecco qual è a sua terapia

Come molte donne che hanno superato i 60 anche Mara Venier, nonostante appari in splendida forma e sia sempre bellissima, ha i suoi problemi di salute. Piccoli e grandi dolori alla schiena dovuti ad una specifica patologia la spondilolistesi. Un suo follower le ha chiesto cosa facesse lei per curare la sua patologia.

Mara, da grande signora non ha ignorato la domanda e anzi ha colto l’occasione per raccontare qual è la sua fortuna: aver incontrato un buon dottore che la segue da tempo cercando di arginare i danni di questa patologia.

Mara costretta a fare le infiltrazioni

La zia della Domenica ha rivelato che purtroppo, quando il dolore è troppo forte, è costretta a ricorrere a dolorosissime infiltrazioni. insomma, punture non proprio facilmente sopportabili. Il suo follower le ha chiesto a che tipo di infiltrazioni facesse riferimento.

Esistono quelle al cortisone o all’acido ialuronico. Mara però non ha specificato, anche perchè ogni caso ha una cura a sè. Pertanto, si è limitata a fare il nome del professore che l’ha in cura, il prof Grossi.

La bella Mara Venier ancora una volta ha dimostrato di essere molto umile e vicina ai suoi fan. Una signora della Tv che tutti amano e seguono da anni con affetto.

I commenti sono piovuti sotto un post in cui Mara annunciava di essere la conduttrice, con Alberto Matano del Premio Agnes.