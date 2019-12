Mara Venier, ricovero in ospedale ‘Congestione polmonare’: la grande paura per la salute del marito in un post

Mara Venier, ricovero in ospedale ‘Congestione polmonare’: la grande paura per la...

Grande paura per il marito di Mara Venier: “Congestione polmonare”, ecco cosa è successo a Nicola Carraro

Il suo è sicuramente uno dei volti più amati e seguiti del piccolo schermo. Mara Venier, infatti, è riuscita a conquistare una grande fetta di pubblico per il suo carattere: una donna allegra, gentile e sensibile e questi sono solo alcuni degli aspetti che piacciono ai telespettatori. Non molte ore fa, la conduttrice veneziana ha fatto preoccupare non poco i suoi seguaci. Cosa è successo? Suo marito, Nicola Carraro, è andato in ospedale per un problema di salute, ecco il suo messaggio su Instagram.

Mara Venier, problema di salute per il marito

Le ultime due settimane non sono state facili per la conduttrice di Domenica In. Mara Venier, durante l’ultima puntata della trasmissione, non riuscita a nascondere l’apprensione per lo stato di salute di suo marito Nicola Carraro. Tramite i social, la conduttrice veneziana ha raccontato che suo marito ha avuto un brutto problema di salute e per tale motivo aveva trascorso quindi giorni in ospedale.

Per fortuna, non molte ore fa, ha condiviso su Instagram un nuova foto in cui fa un importante annuncio: il problema di salute si è risolto nel migliore dei modi.

Nicola Carraro è stato colpito da una congestione polmonare. Per il suo ritorno a casa, la conduttrice ha voluto dedicare un dolce messaggio sui social.

Il messaggio della conduttrice veneziana

Una bellissima foto che testimonia il ritorno a casa di suo marito. La didascalia che accompagna la foto ha scacciato via la preoccupazione dei fan che da giorni aspettavano di ricevere notizie sulle sue condizioni di salute:

“Finalmente sei con me!”, aggiungendo gli hashtag #graziamici e #nontilasciopiù.

Numerosi i messaggi di vicinanza alla conduttrice che ora appare più sorridente che mai con suo marito accanto.