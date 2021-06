Mara Venier dopo l’operazione: forte dolore al volto per la conduttrice

La conduttrice di Domenica In rivela di essere andata sotto i ferri: Mara Venier costretta a mettere il ghiaccio sulla ferita.

Con un post la conduttrice ha rivelato a tutti come sta dopo la necessaria operazione. Mara Venier confessa, proprio durante la mini clip domestica, di aver subito un’operazione.

La conduttrice non aveva rivelato ai suoi fan, durante l’ultima puntata andata in onda di doversi sottoporre ad una operazione.

Mara Venier operata: la conduttrice a letto con il ghiaccio

La simpaticissima conduttrice Mara Venier usa spesso i social per dire la sua o condividere attivi di vita quotidiana con parenti e amici. Questa volta, Mara ha mostrato un momento di ilarità con l’adorato nipotino.

La zia degli italaiani ama passare il tempo con il suo cuccioletto che è una forza della natura. Nella scena condivisa con i suoi follower, Mara prova a giocare col piccolino sul suo letto anche se in convalescenza.

Mara, infatti, rivela di essersi sottoposta ad un intervento. Non è chiaro il motivo dell’operazione ma sicuramente nulla di grave, qualche problemino ai denti. Il dolore non passa e Mara è costretta a ricorrere ad un intramontabile metodo per attenuare il bruciore: il ghiaccio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

Mara ci sarà anche l’anno prossimo?

La conduttrice non è solita rivelare i suoi progetti lavorativi. Certo è che dopo il successo ottenuto quest’anno e quello precedente con il suo programma, contrastando in maniera netta lo share dei programmi Mediaset.

In tanti l’anno amata anche a Tu sì que vales ma non ci sono grandi possibilità di un suo ritorno nel programma di Maria De Filippi.

Ci aspettiamo di vederla però, anche nella prossima stagione televisiva, sulla Rai con la sua seguitissima Domenica In.