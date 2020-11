Mara Venier, la verità sulle condizioni di Carlo Conti: la conduttrice rompe il silenzio

Il presentatore sta facendo preoccupare tutti i fan e gli amici. Le sue condizioni di salute fanno temere cose molto brutte. Mara Venier e il triste post.

Un anno piene di brutte notizie questo 2020. Mara Venier ha voluto dedicare un post al suo amico che purtroppo non versa nelle migliori condizioni di salute.

Il virus colpisce tutti indistintamente. Poche ore fa è stato un volto assai celebre della musica e dello spettacolo a farne le spese: stiamo parlando di Stefano D’Orazio, celebre batterista dei Pooh. Il musicista è morto a 72 anni perché il suo quadro clinico compromesso dal Covid si è aggravato nelle ultime ore.

Mara Venier, il triste post per Carlo Conti

Anche ieri purtroppo il conduttore non è potuto essere presente alla attesissima puntata di Tale Quale show. Il conduttore, come tutti sanno è ricoverato in forma cautelativa per Covid all’ospedale di Firenze.

Mara Venier preoccupata per lui, per dargli coraggio ha voluto scrivere per lui un post su IG che in breve ha fatto ovviamente il giro del web.

La zia della Rai ha una grande paura per il terribile periodo che sta vivendo l’itera penisola. Nel suo domenica in, infatti, ha riservato uno spaccato in cui prova a dare risposta agli interrogativi circa la situazione nel nostro paese.

Per Carlo quindi era doveroso un piccolo augurio anche sulla piattaforma più seguita al mondo.

Carlo Conti come sta? Mara Venier è preoccupata

Dopo la morte di Stefano D’Orazio che ha messo i brividi a molti italiani, il post di Mara assume ancora più senso: la conduttrice non vuole che Carlo si senta solo. Un abbraccio che seppur virtuale emana tanto calore. Anche altri personaggi dello spettacolo sono risultati positivi come Gerry Scotti, Alessandro Cattelan, Paola Perego.

Visualizza questo post su Instagram Un bacio grande a Carlo…..❤️❤️❤️❤️ @carloconti.tv Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier) in data: 6 Nov 2020 alle ore 2:13 PST



Quest’ultima ha di recente dichiarato di essere guarita. Insomma, purtroppo questo virus colpisce tutti ma non tutti allo stesso modo. Carlo per tranquillizzare i fan più allarmati ha scritto sui social proprio dall’ospedale e ieri ha fatto anche un piccolo intervento in trasmissione prima che iniziasse la puntata.