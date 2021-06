La conduttrice di Domenica In, ha lasciato i fan senza parole. Pioggia di rose rosse in regalo per lei, il commovente motivo.

Mara Venier è tra i volti più amati dal pubblico italiano e volto iconico di Domenica In, il quale la scorsa domenica 27 Giugno, si è concluso facendo boom di ascolti.

Poche ore fa la conduttrice è tornata invece sotto la luce dei riflettori a seguito del suo ultimo video pubblicato sul suo profilo Instagram.

La ”Zia Mara” apre la porta di casa, ed emozionata e sorpresa rientra con un enorme mazzo di rose rosse. Scopriamo maggiori dettagli in merito.

Nicola Carraro: ”101 rose rosse per te”

L’occasione per ricevere un mazzo formato da ben 101 rose rosse? Le nozze di cristallo con il suo Nicola Carraro.

Un dono che pare essere proprio una ”tradizione” per Mara Venier e l’imprenditore.

La coppia è infatti sposata da ben 15 anni, oltre i 6 anni di fidanzamento, per un totale di ben 21 anni vissuti insieme in completa armonia e complicità, come rivelato dallo stesso imprenditore in una delle sue ultime interviste.

Il video pubblicato dall’amata presentatrice ha commosso i followers i quali non hanno potuto che congratularsi con la coppia, augurando loro tanta felicità per gli anni a venire.

La dolce dedica di Mara Venier a Nicola Carraro

Non è mancata tra i suoi post, il ricordo e una dedica a colui che da ben 21 anni le ha riempito la vita d’amore e gioia.

Postando uno scatto del giorno delle loro nozze, celebrato lo scorso 28 Giugno 2006, la Stella di Domenica In, ha voluto omaggiare suo marito con un dolcissimo messaggio:

”Buon anniversario amore mio… 15 anni oggi, saranno 21 a settembre… chi l’avrebbe detto”

ha scritto Mara Venier, per celebrare il loro amore ormai ”maggiorenne”, ha ironizzato Nicola Carraro.