Mara Venier ‘Mia figlia voleva un’altra mamma’: il triste sfogo e il dramma di essere una donna famosa

Mara Venier, celebre conduttrice, si confida al settimanale Oggi e ha parlato, in special modo, dei suoi figli. Ecco quali sono state le sue parole

La bellissima Mara Venier, amatissima conduttrice di Domenica, In ha voluto mettersi a nudo in un’intervista a Oggi per raccontare la verità sul dramma che ha condizionato il suo essere mamma e che adesso veder sotto tutta un’altra luce.

Mara Venier, una mamma famosa un po’ ingombrante

Mara Venier è, da sempre, una delle conduttrici più amate. Grazie al settimanale OGGI, in edicola da giovedì, ha avuto la possibilità di confidarsi circa la sua vita familiare:

“Sì, sono stata una mamma ingombrante e lo sono ancora. Non è facile essere figli di genitori famosi. Elisabetta avrebbe voluto una mamma grassa, bruttina, una casalinga con un unico marito”.

Eppure, a Mara non sono mai piaciute le cose semplici, lineari, “noiose” e prosegue con il suo racconto personale:

“Io invece sono una mamma che ha vissuto la propria vita in grande libertà, che ha amato ed è stata molto amata. È chiaro che, all’inizio, questo atteggiamento poteva essere interpretato male”

Mara è decisamente fiera di aver trascorso tutta la sua vita non privandosi mai delle sue scelte in quanto donna:

“(…)ma io credo che i figli non dovrebbero giudicare troppo i genitori… Sinceramente non ho nulla da rimproverarmi. Rifarei tutto”

Mara Venier dice che era giovane, bella e famosa e, spiega la conduttrice a OGGI, con i suoi figli Elisabetta e Paolo è stata un po’ bacchettona, severa. Ha fatto la mamma a tutti gli effetti e non è per la parità, non ha mai creduto alle madri che si comportano da amicone. Era giovane, bella, famosa, per cui, inutile a dirsi:

“I figli un po’ s’ingelosiscono della mamma”.

La figlia Elisabetta è sempre stata particolarmente gelosa di lei: Mara racconta un episodio divertente

La conduttrice prosegue, raccontando un episodio molto divertente. Elisabetta era in prima media, Mara andò a prenderla in motorino a scuola e il giorno dopo le fece:

“Non venire mai più!”. E perché? “Perché i compagni mi hanno detto: “Che bel culo ha tua madre!”.

E sulla questione che la prossima stagione sarà sia a Domenica in, poi nello show serale La porta dei sogni e anche su Radio 2 afferma:

«Non ho paura di strafare. Piuttosto, l’importante è che mi regga il fisico per affrontare tutto questo».

Insomma, una Mara Venier che decisamente non conoscevamo!