‘Ti devo mandare affanc**o’ Mara Venier offesa pubblicamente: perde le staffe contro l’hater

La bellissima Mara Venier ha un carattere stupendo ma anche a lei capita di arrabbiarsi, soprattutto quando qualcuno prova ad offenderla

Purtroppo la mamma degli haters è sempre incinta. C’è chi gode nel fare del male e dire cattiverie e su alcuni vip c’è un vero e proprio accanimento. Questo è successo anche alla amatissima Mara Venier. La conduttrice poche ore fa, ha letteralmente perso le staffe contro un haters che le ha dato praticamente dell’arrampicatrice social e dell’opportunista.

Mara Venier, la foto romantica rovinata da un commento

La conduttrice di Domenica In spesso e volentieri condivide con i fan momenti della sua vita esplosiva. Lei è generosa anche in questo. Il suo sorriso è contagioso e mette compagnia ai tantissimi fan che la seguono in televisione ma anche sui social. La bella Mara, infatti, ha u grande seguito anche nel mondo del web.

In questo mondo fatto di maschere e nick name si possono nascondere però anche persone frustrate o che semplicemente si divertono nel dire cose cattivo o poco lusinghiere. Questa volta, un utente si è scagliato contro Mara dicendole che, sostanzialmente, il suo amore per Nicola Carraro che dura da anni ed è stato sancito da un bellissimo matrimonio. Purtroppo, l’hater ha messo in dubbio proprio l’amore che i due provano l’uno per l’altra e che sembrerebbe evidente anche ad un cieco.

Mara risponde stizzita ma sempre col sorriso

Lo stile di Mara Venier è inconfondibile. Sa essere unica anche quando si arrabbia. La condutrice, infatti, ha risposto per le rima all’hater. Spesso evita di abbassarsi ai loro livelli, ma a volte è necessario sfogarsi.

Mara ha infatti letteralmente mandato a quel paese l’utente che ha osato mettere in dubbio la sincerità del loro amore dicendo che se Nicola non avesse avuto la stessa ricchezza lei nemmeno l’avrebbe guardato.

Ma come ha prontamente notato una fan della conduttrice, il discorso dell’hater fa acqua da tutte le parti. In primo luogo, infatti, Mara non è una bisognosa di fama e soldi e poi si vede quando un amore è sincero e basta guardare il sorriso della Venier per capire che non sarebbe mai capace di stare con qualcuno solo per interessi personali. Purtroppo l’invidia porta a dire cose davvero molto assurde.