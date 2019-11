Mara Venier, il marito ‘È mancato nella notte’: il grave lutto, lo struggente messaggio di Nicola Carraro

View this post on Instagram

Ieri notte è mancato ,tra le braccia della sua meravigliosa moglie Manuela, il mio migliore amico : Albi detto Bussi. Era il fratello che non ho mai avuto, siamo nati tutti e due in tempo di guerra, i nostri genitori erano amici, abbiamo giocato insieme ai soldatini, e poi a carte ci siamo sposati nello stesso periodo, abbiamo viaggiato insieme , passato le vacanze sempre insieme e abbiamo lavorato fianco a fianco per 40 anni ,i miei genitori gli volevano bene come ad un figlio ,era il mio grillo parlante il mio consigliere, quando partivo in quarta per qualche nuova avventura lui prima mi tirava per la giacca e poi sorridendomi mi lasciava fare. È stato una delle persone più importanti della mia vita. Ora non c’è più e io sono lontano e disperato. Caro Bussi abbracciami Mammolo e Cianupi ed il cugino Albert. Ti voglio bene Nik