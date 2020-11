Pioggia di critiche su Mara Venier. La conduttrice era assente al funerale di Gigi Proietti, il web si scaglia contro la conduttrice di Domenica In.

Tante le critiche ricevute da Mara Venier dal popolo del web. La conduttrice, infatti, è stata criticata dagli internauti, in quanto non ha presenziato al funerale di Gigi Proietti.

Ad aggravare la situazione, il fatto che la conduttrice di Domenica In non avrebbe dato un ultimo saluto all’attore romano, che si è spento proprio il giorno del suo compleanno.

Le cose stanno veramente così? Cerchiamo di fare chiarezza su questa delicata questione.

Mara Venier criticata dal web

La conduttrice di Domenica In, Mara Venier, è stata travolta da una pioggia di polemiche, in quanto non ha partecipato al funerale di Gigi Proietti.

La donna, inoltre, è stata al centro delle critiche, in quanto non avrebbe nemmeno dato un ultimo saluto al mattatore capitolino.

Le cose, però, non stanno proprio così e la “zia” ha voluto chiarire la vicenda direttamente su Instagram.

Il post:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier) in data: 6 Nov 2020 alle ore 5:13 PST



In verità, Mara ha salutato Gigi durante il suo collegamento con È sempre mezzogiorno.

Mara ha spiegato che per “il troppo dolore” non ha partecipato ai funerali dell’attore, che stimava molto, proprio come tanti altri colleghi e persone che, da sempre, amavano le sue battute spiritose e la sua leggera saggezza.

Pertanto, le critiche sarebbero infondate e dettate dal frettoloso giudizio del popolo della rete.

Mara Venier, la perdita di un grande amico

Oltre ad aver perso Gigi Proietti il 2 novembre 2020, giorno dell’80esimo compleanno dell’attore, Mara ha sperimentato un’altra dolorosa perdita.

Parliamo della morte di Gianni Dei, amico di una vita, con il quale ha avuto un rapporto di stima e fiducia per oltre trent’anni e che ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita della popolare conduttrice tv che, di recente, ha festeggiato i suoi 70 anni.