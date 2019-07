Mara Venier piange in diretta per il grave lutto: “Mi manchi vita mia”

Mara Venier piange in diretta per il grave lutto: “Mi manchi vita...

Nata a Venezia nell’ottobre del 1950 ha iniziato la sua carriera da giovanissima. Negli anni, si è fatta conoscere sul piccolo schermo grazie alla sua bravura e professionalità. Da quando si è iscritta sui social il suo profilo Instagram è seguitissimo e conta più di 1,6 milioni di follower. E’ amatissima dal pubblico tant’è che è riuscita a conquistare un dolce nomignolo ‘Zia Mara‘, così viene chiamata dai fan e dalle persone del mondo dello spettacolo ospiti nella sua trasmissione di Domenica In.

Dal 2012 , va in onda su Rai Uno Techetechete, un programma preserale in cui si celebra la carriera dei personaggi di spicco della televisione italiana. Un viaggio nel passato composto da una serie di filmati in cui si ripercorre i momenti più importanti che hanno segnato la vita del protagonista del giorno. La scorsa puntata è stata completamente dedicata a Mara Venier. La puntata ha commosso il popolo del web, scopriamo insieme perché.

La conduttrice veneziana: la dedica speciale

Il volto di Rai Uno ha ringraziato gli autori del programma per aver celebrato la sua carriera ed in particolare ha chiesto all’autore della trasmissione, Mauro Caporiccio, di inviarle alcune foto della puntata. Una in particolare ha catturato l’attenzione della conduttrice veneziana. Per quale motivo? Perchè in una delle foto che le sono state inviate compare tra il pubblico la mamma, scomparsa qualche anno fa. Mara Venier le ha voluto dedicare un dolce messaggio che ha commosso i fan: