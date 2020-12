Mara Venier, per l’amica morta: in diretta il messaggio straziante

Un messaggio che ha lasciato tutti senza parole quello che la dolce Mara Venier ha riservato per l’amica scomparsa: il triste omaggio.

Una puntata estremamente emozionante quella che ha condotto la amatissima Mara Venier. Uno studio vuoto che ha fatto risuonare in maniera ancora più profonda l’eco del dolore per la scomparsa dell’amica.



La conduttrice ha voluto omaggiare con un messaggio davvero commovente l’amica che purtroppo ha lasciato questo mondo troppo presto.

Mara Venier, il messaggio straziante per l’amica morta

Domenica In riesce sempre a fare il botto d’ascolti grazie a Mara Venier che con la sua simpatia e la sua sensibilità d’animo riesce a fare breccia in tantissimi telespettatori. Da poco, la conduttrice ha reso noto che purtroppo non sarà lei a conduttore l’edizione del 2021 di Domenica In. Chi sarà la sua sostituta?

Dobbiamo attendere la decisione Rai. Intanto però, Mara, continua a regnare sovrana nel pomeridiano della domenica italiana.

La puntata del 20 dicembre ha riservata un colpo di scena dietro l’altro, dai momenti divertenti con Stefano De Martino e Biagio Izzo, a quelli più malinconici relativi alle persone che purtroppo non ci sono più.

Mara ricorda Moira Orfei

Ospite in studio anche Luca Alghisi, uomo che ha avuto un rapporto non solo molto intenso ma anche specialissimo con Moira Orfei. Lei e Mara erano molto amiche.

Purtroppo la maestra circense è venuta a mancare 5 anni fa, precisamente nel 2015. Oltre ad Aghisi, Mara ha voluto avere un confronto anche con i figli di Moira Orfei, che considerano Luca come un fratello anche adesso che la loro mamma non c’è più. Infatti, i due confermano:

“Nostra madre ha visto il Luca un uomo non sono buono, ma tanto sensibile, per questo era così apprensiva con lui, forse in modo anche esagerato “.

Moira Orfei è stata per Luca un’insegnate ma anche una grandissima guida: gli ha donato quello che da sempre gli ha provocato un malessere interiore, una famiglia che lo sostenesse e lo amasse aldilà della sua sessualità.