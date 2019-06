Mara Venier ‘Io e Nicola mai a letto insieme’: l’imbarazzante rivelazione sul marito in diretta da Fazio

Mara Venier ha rivelato in una lunga intervista riservata a Fabio Fazio di non andare a letto con il marito Nicola, il motivo imbarazzante

Mara Venier ha da poco dato una notizia molto bella ai suoi fan: il ritorno a domenica In per delle puntate speciali. La zia della Tv ha voluto raccontare a Fazio la sua rinascita e l’amore spassionato per il suo programma domenicale. Si è lasciata andare anche a delle considerazioni piuttosto personali legate al rapporto con il marito Nicola Carraro.

Mara Venier: “Io e Nicola dormiamo in stanze separate”

La conduttrice, ospite da Fabio Fazio, ha rivelato parlato di tante cose, di Domenica In prima di tutto, ma anche della sua vita privata con Nicola Carraro. La conduttrice, divertita, ha rivelato che spesso e volentieri lei e Nicola non dormono insieme. I due preferiscono dormire separatamente. Il motivo? Pare che Mara non riesca proprio a tollerare il fatto che Nicola veda la Tv fino a tarda ora.

Ma c’è anche un altro motivo che renderebbe impossibile dormire con lui, secondo Mara. Pare infatti che Carraro russi molto forte. Insomma, una come lei che va a letto molto presto per alzarsi alle 5 di mattino non può tenere il ritmo ed è per questo che ha deciso di riposare separatamente.

Mara interrotta dal cellulare in diretta

Durante la prima parte dell’intervista, la conduttrice di Domenica In ha inscenato un siparietto molto simpatico con Fazio rispondendo ai messaggini e le chiamate che arrivavano in diretta a raffica.

La Venier ha ricevuto un sacco di complimenti da conoscenti e colleghi che ha ovviamente citato in diretta, cogliendo l’occasione per salutarli. Mara è davvero una bomba di simpatia e ha rivelato al conduttore che quella dei lavori domestici per lei è una vera ossessione.

A lei piace farli, trova soddisfazione in questo. Anche se alla proposta di Fabio Fazio che ironicamente ha tirato fuori panno e spruzzino per il suo bancone, Mara ha subito messo le mani avanti: “Certe cose lasciale fare alle donne”.

Ovviamente questa battuta sessista ha fatto un po’ storcere il naso a qualche “pesantone ipocrita” del web.