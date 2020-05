‘Mio marito malato, io in onda distrutta’ Mara Venier: la straziante confessione in un’intervista

‘Mio marito malato, io in onda distrutta’ Mara Venier: la straziante confessione...

Mara Venier e la rivelazione shock relativa alla malattia del marito Nicola Carraro: “ero distrutta”

I primi mesi del 2020 sono stati segnati dall’emergenza sanitaria italiana da Coronavirus. Il virus ha rivoluzionato completamente le abitudini di tutti. Anche la vita di Mara Venier è stata stravolta dal Covid-19, virus del quale ha parlato in un’intervista riportata da Libero Quotidiano.

La Venier manifesta la speranza e la trepidante attesa che tutto ritorni come prima.

“Siamo in una fase molto delicata dove dobbiamo essere responsabili di noi stessi e per gli altri.”

Persino la vita professionale della conduttrice è stata scombussolata dal Coronavirus. Gli autori di Domenica In hanno, infatti, dovuto rivedere il format e optare per dei collegamenti con l’esterno.

Tutto accadde quando il vice ministro Sileri era risultato positivo, e la Venier, che avrebbe dovuto averlo come ospite, si sarebbe molto spaventata.

“Avevo tredici persone in studio. Da quella giornata gli ospiti in studio non ci sarebbero più stati.”

La malattia del marito

Anche la vita intima della Venier ha subito un brutto contraccolpo, quando lo scorso dicembre il marito Nicola Carrano si è ammalato di una polmonite molto grave.

L’uomo si trovava a Santo Domingo, quando avrebbe iniziato ad avere la febbre alta e avrebbe deciso di recarsi in ospedale. In seguito, il professore del Gemelli, dopo aver visto la lastra, gli avrebbe rivelato fosse grave.

“Facevo Domenica In ed ero distrutta. Ma lui ce l’ha fatta, l’ha superata. È tornato a Roma prima di Natale e siamo andati al Gemelli.”

La conduttrice di Domenica In manifesta i suoi sinceri dubbi nutriti nei confronti della malattia avuta dal marito.

“Con il senno di poi, penso: non è che ha avuto il coronavirus?”

La Venier valuta anche questa possibilità, in quanto già dallo scorso novembre erano in circolazione numerosi casi di brutte polmoniti. E chissà che, a questo punto, la stessa regina della domenica non sia stata colpita dal virus a livello asintomatico.