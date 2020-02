Malore in studio, Mara Venier fatica a respirare: soccorsa dal medico, ecco cosa è successo

Malore in studio, Mara Venier fatica a respirare: soccorsa dal medico, ecco...

Paura nello studio di Domenica In per Mara Venier. La conduttrice accusa un malore improvviso durante la diretta, necessario il soccorso del medico

Mara Venier è tra le conduttrici televisive più amate dal pubblico italiano. Regina delle domeniche in famiglia, é seguita per la sua innegabile professionalità e semplicità.

Per tutti ormai la Zia d’Italia poche ore fa ha fatto preoccupare i telespettatori per le sue condizioni di salute.

La presentatrice ha accusato infatti un malore nel corso della diretta di Domenica In. Scopriamo di più.

Mara Venier, malore a Domenica In

Nel corso dell’ultima puntata di Domenica In andata in onda lo scorso 2 Febbraio 2020, la conduttrice ha preoccupato non poco i fan a causa delle sue condizioni di salute.

Già nel corso della puntata il pubblico in studio e da casa si è accorto del fatto che la Zia Mara non fosse in perfetta forma, dati i continui cali di voce durante le interviste, il suo viso pallido e dallo sguardo stanco.

A quanto pare Mara Venier è stata reduce dell’influenza, e durante la diretta ha ammesso a tal proposito di sentirsi poco bene.

Mara Venier malore, necessario l’intervento del medico

Nel bel mezzo della diretta, la conduttrice ha iniziato a stare sempre peggio, la quale nell’ annunciare la pubblicità, pensando di non essere in onda ha esclamato:

‘La voce è andata, E non solo quella’

Di ritorno dalla reclame prima di intervistare il celebre cantautore Gianluca Grignani ha raccontato che nel corso della pausa pubblicitaria ha iniziato a sentirsi poco bene e di fare fatica a respirare, al punto da risultare necessario l’intervento di un medico nel suo camerino:

‘Sai non mi stavo sentendo molto bene, stavo per andare in camerino a sdraiarmi perché mi sentivo di svenire, è dovuto venire il medico’

Poi ha aggiunto ironicamente, rivolgendosi al cantante:

‘Ma poi mi sono detta: “chi conduce Domenica In?” Mi hanno dato qualche cosa, non so cosa sia e ora sto benissimo, sono tutta friccicarella’

Ha concluso Mara Venier che ha poi ripreso nonostante tutto lo Show con estrema professionalità.